الثلاثاء 2025-03-25 12:55 م
 

المومني يعقد مؤتمراً صحفياً عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 10:54 ص
الوكيل الإخباري-  يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك في مقر رئاسة الوزراء.اضافة اعلان


ويأتي هذا المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء والتطورات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع.

ودعت الحكومة الصحفيين الراغبين في حضور المؤتمر إلى التواجد قبل نصف ساعة من موعد انعقاده، مع ضرورة إبراز وثيقة تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام المعتمدة.
 
 
gnews

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