المومني يعقد مؤتمراً صحفياً عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم

ويأتي هذا المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء والتطورات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع.
ودعت الحكومة الصحفيين الراغبين في حضور المؤتمر إلى التواجد قبل نصف ساعة من موعد انعقاده، مع ضرورة إبراز وثيقة تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام المعتمدة.
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