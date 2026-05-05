الثلاثاء 2026-05-05 05:04 م

المومني يكشف سبب تأخر الرواية الرسمية حول الأحداث

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 05-05-2026 03:33 م

الوكيل الإخباري- وصف وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، قانون الجرائم الإلكترونية بأنه أداة لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم، مؤكدا أن الغالبية الساحقة من القضايا هي "أفراد ضد أفراد" وليست "مؤسسات رسمية ضد مواطنين".

اضافة اعلان


وحذر المومني، اليوم الثلاثاء، من أن الممايزة بين الأردنيين على أسس العرق أو الدين تمثل "فتنة" لا تسمح بها القوانين أو القيم المجتمعية الراسخة.


وأرجع المومني تأخر الرواية الرسمية أحيانا إلى تبني الدولة لـ "مدرسة الدقة" عوضا عن "مدرسة السرعة التي تتجاهل الدقة"، لضمان مصداقية المعلومات ومنع الانزلاق خلف الإثارة.


واستشهد الوزير، في الحوار الذي أداره رئيس قسم الصحافة والإعلام الرقمي الدكتور عبيدة الربابعة، بمنشور نشرته إحدى الطالبات في بداية ظهور وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في حالة من الهلع المجتمعي، مبينا خطورة تدفق المعلومات المضللة في الفضاء الرقمي وتأثيرها على استقرار الدولة والسكينة العامة.


وأكد أن حرية الصحافة والتعبير حق أصيل للمواطن وقوة مضافة للدولة وليست عبئا عليها، مشددا على ضرورة الموازنة بين "الحرية والمسؤولية" لمنع تحول المشهد الإعلامي إلى فوضى.


وبين الوزير أن إقرار "نظام تنظيم الإعلام الرقمي" جاء كإطار تنظيمي يواكب اللحظة التقنية ويهدف لحماية المهنة من الدخلاء، معتبرا أن مستقبل العلاقات الإعلامية يعتمد على إنتاج محتوى نوعي يحاكي تطلعات الأجيال الجديدة التي تستهلك المنتجات المرئية والرقمية بشكل مكثف.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية محاضرة لسمو الأمير الحسن بن طلال في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

بيانات ملاحية: أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز السبت

عربي ودولي أميركا: حان الوقت لمن لديه مصلحة في مضيق هرمز ليقدم المساعدة

ل

أخبار محلية مستشفى الجامعة يستقبل 14 طفلا من غزة لتلقي العلاج

ل

أخبار الشركات بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات توفير "سنابل" للأطفال لعام 2026

ل

شؤون برلمانية الصداقة البرلمانية الأردنية - الروسية: العلاقات بين البلدين متميزة

ل

اقتصاد محلي 13.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ب

شؤون برلمانية القرالة يلتقي الملحق الثقافي العراقي

ب

أخبار محلية "الملابس الخيري" يعتزم تنفيذ صالة متنقلة في لواء المريغة



 
 






الأكثر مشاهدة

 