المومني ينعى الزميل عبدالله الطراونة

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الصحفي السابق في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل عبدالله الطراونة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.

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واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الإعلام المحلي، إذ عمل في وكالة الأنباء الأردنية لثلاثين عاماً.