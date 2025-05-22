الخميس 2025-05-22 02:52 م
 

المومني ينعى الزميل عبدالله الطراونة

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
الدكتور محمد المومني
 
الخميس، 22-05-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري-   نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الصحفي السابق في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل عبدالله الطراونة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.

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واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الإعلام المحلي، إذ عمل في وكالة الأنباء الأردنية لثلاثين عاماً.


وأعرب المومني، عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 
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