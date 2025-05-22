المومني ينعى الزميل عبدالله الطراونة

واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الإعلام المحلي، إذ عمل في وكالة الأنباء الأردنية لثلاثين عاماً.
وأعرب المومني، عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
-
أخبار متعلقة
-
قانون ضمان اجتماعي فلسطيني جديد بدعم من مجلس الأعيان الأردني
-
وزير الداخلية يزور مركز علاج الإدمان ويشيد بجهود إدارة مكافحة المخدرات في علاج الادمان
-
وزير الأوقاف يرعى حفل تفويج الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة السبت
-
مؤسسة الضمان تستقبل وفداً فلسطينياً
-
انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 6.4% للربع الأول من 2025
-
افتتاح جداريات أوتاد أردنية في مديرية تربية قصبة اربد
-
استمرار دوام الاستهلاكية المدنية غدا الجمعة
-
فرص عمل جديدة للشباب الأردني .. اتفاقية تمويل سيارات وسكوترات بقيمة مليون دينار