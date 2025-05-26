المومني ينعى الزميل محمد انجادات

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الزميل الصحفي محمد انجادات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأحد، بعد مسيرة حافلة بالعطاء استمرت ثلاثين عاما في مجال العمل الصحفي والإعلامي.

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واستذكر الوزير مناقب الفقيد وتميزه وإسهاماته الكبيرة في تطوير المهنة أثناء عمله في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) محررا وسكرتير تحرير ورئيس قسم اللغة الإنجليزية، كان خلالها مثالا في الخُلُق والالتزام المهني.



وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.



كما نعت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميلة فيروز مبيضين وأسرة الوكالة المرحوم انجادات، مستذكرة مناقب الفقيد وجهوده في تطوير العمل الصحفي بالوكالة والمواقع التي شغلها، متقدمة من ذوي الفقيد والأسرة الصحفية بأحر التعازي، داعية المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.