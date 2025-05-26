المومني ينعى الزميل محمد انجادات

واستذكر الوزير مناقب الفقيد وتميزه وإسهاماته الكبيرة في تطوير المهنة أثناء عمله في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) محررا وسكرتير تحرير ورئيس قسم اللغة الإنجليزية، كان خلالها مثالا في الخُلُق والالتزام المهني.
وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.
كما نعت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميلة فيروز مبيضين وأسرة الوكالة المرحوم انجادات، مستذكرة مناقب الفقيد وجهوده في تطوير العمل الصحفي بالوكالة والمواقع التي شغلها، متقدمة من ذوي الفقيد والأسرة الصحفية بأحر التعازي، داعية المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.
والمرحوم ولد في محافظة عجلون عام 1950 وحصل على بكالوريوس لغة إنجليزية من جامعة بغداد عام 1973، وعمل في وزارة الإعلام عام 1982، والتحق بالعمل في وكالة الأنباء الأردنية عام 1985، وتمت إحالته إلى التقاعد في عام 2011 لبلوغه السن القانونية.
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