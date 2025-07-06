المومني ينعى نقيب الصحفيين الأسبق الزميل سيف الشريف

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة الدستور الأسبق، سيف الشريف، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الأحد.

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واستذكر المومني مناقب الفقيد وإسهاماته في الصحافة الأردنية وما قدمه من جهود نقابية وإعلامية على مدى سنوات في المشهد الإعلامي الأردني.