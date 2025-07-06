الأحد 2025-07-06 10:57 م
 

المومني ينعى نقيب الصحفيين الأسبق الزميل سيف الشريف

سيف الشريف
سيف الشريف
 
الأحد، 06-07-2025 08:50 م

الوكيل الإخباري-   نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة الدستور الأسبق، سيف الشريف، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الأحد.

اضافة اعلان


واستذكر المومني مناقب الفقيد وإسهاماته في الصحافة الأردنية وما قدمه من جهود نقابية وإعلامية على مدى سنوات في المشهد الإعلامي الأردني.


وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع أضرار مادية بنيريم

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع أضرار مادية بنيريم

الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

عربي ودولي الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

المصري: تشكيل اللجان البلدية والمحافظات تضمن الحياد وعدم تضارب المصالح

أخبار محلية المصري: تشكيل اللجان البلدية والمحافظات تضمن الحياد وعدم تضارب المصالح

ارشيفية

فلسطين 9 شهداء من منتظري المساعدات في غزة منذ صباح اليوم

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

مصدر إسرائيلي: محاولات لتحقيق صفقة خلال الـ24 ساعة المقبلة

فلسطين مصدر إسرائيلي: محاولات لتحقيق صفقة خلال الـ24 ساعة المقبلة

ملابس

أخبار محلية بنك الملابس ينفذ نشاطا خيريا في منطقة البيضاء وقرية أم صيحون



 
 





الأكثر مشاهدة