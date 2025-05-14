المومني يوضح تفاصيل المخطط الإرهابي والبيئة الإعلامية

09:35 ص

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن إحباط المخطط الإرهابي الأخير جاء نتيجة عمل استخباري احترافي استمر لأكثر من أربع سنوات، مشدداً على أن العملية تطلبت دقة عالية في التوقيت لضمان أمن وسلامة المواطنين الأردنيين. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال مشاركة المومني في حوار تفاعلي نُظم على مسرح الرينبو في عمّان، أمس الثلاثاء، حيث أوضح أن الإعلان عن المخطط تم بعد استيفاء جميع الإجراءات الأمنية والقانونية، في إطار احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.



وفيما يتعلق بما نشرته إحدى الصحف الصادرة خارج المملكة، أشار المومني إلى أن التقرير تضمّن تزييفاً للحقائق وافتراءات، لافتاً إلى أن الجهات المعنية قامت بالرد على تلك الادعاءات وتوضيح الحقيقة للرأي العام.



وشدد المومني على أن محاولات النيل من مواقف الأردن الثابتة عبر أدوات إعلامية مغرضة لن تنجح، مؤكداً أن المملكة تتخذ قراراتها بما يحقق مصالحها الوطنية العليا.



وفي حديثه عن البيئة الإعلامية، قال المومني إن الحكومة تتصدى لخطاب الكراهية والتشهير والتزييف من خلال تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع الأصوات المعتدلة على التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيق أحكام القانون.



وأوضح أن قانون الجرائم الإلكترونية لا يحظر انتقاد السياسات والقرارات الحكومية، بل يمنع الإساءة والقدح والذم وبث الكراهية، داعياً إلى التمييز بين حرية التعبير والتعدي على كرامات الأفراد والمجتمع.



واختتم المومني حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الإعلام في الأردن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحول الرقمي وجودة المحتوى، معرباً عن اعتزازه بتنوع المشهد الإعلامي الأردني، ومعتبراً إياه من عناصر قوة الدولة والمجتمع.