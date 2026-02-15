المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية

وقال المومني في تصريحات، إن تضحيات المتقاعدين العسكريين، وما بذلوه في ميادين العمل العسكري، ستبقى حاضرة في الوجدان الوطني، وجزءا أصيلا من قيم الدولة الأردنية، مؤكدا أن الوطن يعتزّ بعطائهم، ويثمّن دورهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار، وبناء مسيرة الإنجاز.
وأضاف أن هذه المناسبة تمثل رسالة وفاء دائمة لمن حملوا شرف الخدمة، وأسهموا في حماية منجزات الوطن، مشددا على استمرار تقدير الدولة لجهودهم، وحرصها على تعزيز مكانتهم بما يليق بتضحياتهم.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع الدخل السياحي 4.1% بالشهر الأول من 2026 ليصل 708.5 مليون دولار
-
الملك يغادر إلى لندن للقاء ستارمر وترؤس جولة من مبادرة "اجتماعات العقبة"
-
"الخيرية الهاشمية" تبدأ بتصنيع وتركيب وتوزيع المنازل المتنقلة من داخل غزة
-
الملك يلتقي رفاق السلاح في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين
-
مقترح لتعديل اسم وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية
-
الملك لرفاق السلاح: أنتم مصدر فخر للأردنيين جميعا
-
نقابة الخدمات العامة تعقد اجتماع هيئتها العامة وتقر اتفاقيات 2025
-
إنجاز مراحل "المبنى الجديد بمستشفى الأمير فيصل" خلال 3 سنوات