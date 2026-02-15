المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية

03:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764386 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى يشكّل محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية والفداء، وتكريم أبناء وبنات الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية، الذين أدّوا واجبهم بإخلاص، وقدّموا نماذج مشرّفة في الدفاع عن الأردن وأمنه واستقراره، وعن قضايا الأمة العادلة، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. اضافة اعلان





وقال المومني في تصريحات، إن تضحيات المتقاعدين العسكريين، وما بذلوه في ميادين العمل العسكري، ستبقى حاضرة في الوجدان الوطني، وجزءا أصيلا من قيم الدولة الأردنية، مؤكدا أن الوطن يعتزّ بعطائهم، ويثمّن دورهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار، وبناء مسيرة الإنجاز.



وأضاف أن هذه المناسبة تمثل رسالة وفاء دائمة لمن حملوا شرف الخدمة، وأسهموا في حماية منجزات الوطن، مشددا على استمرار تقدير الدولة لجهودهم، وحرصها على تعزيز مكانتهم بما يليق بتضحياتهم.



تم نسخ الرابط





