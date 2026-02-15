الأحد 2026-02-15 03:33 م

المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية

المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية
المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية
 
الأحد، 15-02-2026 03:04 م
الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى يشكّل محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية والفداء، وتكريم أبناء وبنات الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية، الذين أدّوا واجبهم بإخلاص، وقدّموا نماذج مشرّفة في الدفاع عن الأردن وأمنه واستقراره، وعن قضايا الأمة العادلة، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.اضافة اعلان


وقال المومني في تصريحات، إن تضحيات المتقاعدين العسكريين، وما بذلوه في ميادين العمل العسكري، ستبقى حاضرة في الوجدان الوطني، وجزءا أصيلا من قيم الدولة الأردنية، مؤكدا أن الوطن يعتزّ بعطائهم، ويثمّن دورهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار، وبناء مسيرة الإنجاز.

وأضاف أن هذه المناسبة تمثل رسالة وفاء دائمة لمن حملوا شرف الخدمة، وأسهموا في حماية منجزات الوطن، مشددا على استمرار تقدير الدولة لجهودهم، وحرصها على تعزيز مكانتهم بما يليق بتضحياتهم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إشادة عربية بتطور مدينة عمان وجودة خدماتها

أخبار محلية إشادة عربية بتطور مدينة عمان وجودة خدماتها

وزير الطاقة: الأردن مؤهل ليكون مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء

أخبار محلية وزير الطاقة: الأردن مؤهل ليكون مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء

المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية

أخبار محلية المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية

ارتفاع الدخل السياحي 4.1% بالشهر الأول من 2026 ليصل 708.5 مليون دولار

أخبار محلية ارتفاع الدخل السياحي 4.1% بالشهر الأول من 2026 ليصل 708.5 مليون دولار

نتنياهو يعتذر عن حضور اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن

عربي ودولي نتنياهو يعتذر عن حضور اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن

ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين إلى 4.5 مليار دولار خلال 2025

اقتصاد محلي ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين إلى 4.5 مليار دولار خلال 2025

الملك يغادر إلى لندن للقاء ستارمر وترؤس جولة من مبادرة "اجتماعات العقبة"

أخبار محلية الملك يغادر إلى لندن للقاء ستارمر وترؤس جولة من مبادرة "اجتماعات العقبة"

"الخيرية الهاشمية" تبدأ بتصنيع وتركيب وتوزيع المنازل المتنقلة من داخل غزة

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" تبدأ بتصنيع وتركيب وتوزيع المنازل المتنقلة من داخل غزة



 






الأكثر مشاهدة