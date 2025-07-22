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المومني: 13 مستثمرا حصلوا على الجنسية خلال الربع الثاني من العام الحالي

وزير الاتصال الحكومي محمد المومني
وزير الاتصال الحكومي محمد المومني
 
الثلاثاء، 22-07-2025 01:18 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن 13 مستثمرا حصلوا على الجنسية خلال الربع الثاني من العام الحالي.اضافة اعلان


فيما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية خلال الربع الأول، 17 مستثمرًا، بحجم الاستثمار بلغ نحو 32 مليون دينار، وفرت نحو 600 فرصة عمل أردني.

قال وزير الاستثمار مثنى غرايبة، إن 561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018، مشيرا إلى أن المستثمرين السوريين والعراقيين الأكثر حصولا على الجنسية الأردنية.

وأوضح أن التعديلات الجديدة على أسس منح الجنسية للمستثمرين لزيادة فرص العمل وزيادة القيمة في الاقتصاد الأردني.

وبين غرايبة، قرار تشجيع الاستثمار سيحفز أسواق البورصة، ولن يتسبب بتضخم بورصة عمان، مضيفا أن القرار سيرفع من الحركة في سوق عمّان المالي.
 
 
gnews

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