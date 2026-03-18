المومني: 150 مليون دينار تكلفة الأحداث الإقليمية على الأردن خلال شهر

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن التكلفة المباشرة للأحداث الإقليمية على الأردن بلغت نحو 150 مليون دينار خلال الشهر الحالي، أغلبها على قطاع الطاقة، مؤكداً أن هذه التكاليف تمثل النفقات المباشرة فقط ولم تشمل التحديات والتكاليف غير المباشرة.

وأضاف المومني أن الحكومة عملت على تشغيل السفينة العائمة في ميناء العقبة لضمان استمرار إمدادات الطاقة، موضحاً أن قطاع الطاقة يمتلك بدائل كفيلة بضمان استمرار الإمدادات في المملكة، مشيراً إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة تعكس قوة الاقتصاد الأردني ومتانته، والمرونة التي تتمتع بها القطاعات المختلفة في مواجهة التحديات الناتجة عن الحرب الإيرانية والتطورات الإقليمية.

وأوضح المومني أن الحكومة اتخذت قرارين مهمين لضمان استمرار عمل سلاسل التوريد بشكل فعال، الأول السماح بالنقل البري ورفع الحصرية عن ميناء العقبة، وهو ما ساهم في تدفق السلع المختلفة إلى السوق الأردني بشكل أفضل، والثاني إعفاء التكاليف الجديدة الناتجة عن ارتفاع الأسعار، حيث تم إعفاء الرسوم والضرائب المرتبطة بزيادة الأسعار نتيجة الأحداث الإقليمية لتخفيف أي تأثير على الأسعار في السوق المحلي.



وأكد المومني أن هناك توافقات مع سوريا لتسهيل النقل والتنسيق بين ميناء العقبة وميناء اللاذقية، لضمان تدفق السلع القادمة من البحر المتوسط، وليس فقط من البحر الأحمر، مضيفاً أن هذه الإجراءات ساعدت في التخفيف نسبيًا من أثر ارتفاع تكاليف الشحن على المستوى العالمي، مع ضمان استمرار تدفق السلع عبر المنافذ الحدودية.



وقال المومني: "هناك تكلفة ترتبت نتيجة الأحداث، لكن الأهم هو التأكد من أن السلع المختلفة تصل إلى السوق الأردني بانسيابية".



وأشار المومني إلى أن رئيس الوزراء يتلقى تقارير يومية من مختلف الوزراء والقطاعات المعنية بواقع الحال وكيفية التعامل مع أي تحديات تطرأ سواء في الطاقة أو الصناعة والتجارة أو النقل أو السياحة، مؤكداً أن هذه التقارير تُمكّن الحكومة من متابعة سير العمل على جميع المشاريع رغم الظروف الإقليمية.



وأضاف أن رئيس الوزراء شدد أكثر من مرة على أن أي أحداث إقليمية لن تكون سببا أو عائقا أمام استمرار العمل أو التقدم نحو إنجاز المشاريع الاستراتيجية المختلفة، مشيرا إلى النقاش الأخير حول مشروع الناقل الوطني والمرحلة المقبلة المتعلقة بالغلق المالي وبدء التنفيذ، وكذلك الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار.