المياه: إطلاق مشروع (نماء) لتعزيز استدامة المياه في شمال وادي الأردن

الوكيل الإخباري- رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، وبحضور سفيرة مملكة هولندا لدى الأردن السيدة ستيلا كلوث، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، والسيد شورد هيرمز، مدير شركة أدفانس كونسلتنج، اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع (نماء) في وزارة المياه والري.





وأكد الوزير أهمية المشروع في توفير كميات المياه، والمحافظة على التربة، والحد من تملحها، وزيادة كفاءة وجودة الإنتاج الزراعي، بما ينعكس على تحسين الواقع الزراعي من خلال نهج متكامل مع كافة الجهات المعنية وجمعيات مستخدمي مياه الري.



ويُنفَّذ مشروع (نماء) على مدى أربع سنوات، بتمويل من سفارة مملكة هولندا في الأردن، من قبل أدفانس كونسلتنج، في منطقة شمال وادي الأردن. ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة أحواض الأنهار للمجتمعات المحلية في المنطقة من خلال نهج متكامل وشامل، يركز على تنفيذ تدخلات في البنية التحتية تشمل أنظمة الصرف الجوفي وأعمال استعادة النظم البيئية، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتطوير الأطر التنظيمية، وبناء قدرات الجهات المعنية في قطاع المياه، وتعزيز الحوار العام الشامل.



وأعرب وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود عن تقديره لـ مملكة هولندا على دعمها المستمر للأردن، لا سيما في قطاع المياه، مؤكداً أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين. كما أشار إلى أن مشروع (نماء) يمثل أولوية وطنية استراتيجية، لما له من دور في إدارة مياه الصرف الجوفي والاستخدام المستدام لها كمصدر مائي غير تقليدي للمساهمة في مواجهة التحديات المائية في شمال وادي الأردن.



من جانبها، أكدت السفيرة ستيلا كلوث متانة الشراكة بين الأردن وهولندا، مشيرة إلى أن قطاع المياه يشكل أحد أبرز أولويات الدعم الهولندي للأردن. كما أوضحت أن مشروع (نماء) يعزز تبادل المعرفة والخبرات الهولندية، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات المؤسسية وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين.



بدورها، أشارت المهندسة لمياء الدباس، المديرة الإقليمية لشركة أدفانس كونسلتنج، إلى أن التنفيذ الناجح للمشروع، الذي يعد الأول من نوعه بالشراكة مع سلطة وادي الأردن، من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الإدارة المستدامة لمياه الصرف الجوفي في وادي الأردن، ورفع مستوى معرفة المزارعين وتبنيهم لممارسات الزراعة الذكية مناخياً.



ويمثل إطلاق مشروع (نماء) خطوة مهمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتحسين مرونة القطاع الزراعي، ودعم سبل العيش في منطقة شمال وادي الأردن.





