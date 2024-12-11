المياه: اطلاق مشروع "تعزيز مرافق المياه"

11:27 ص

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الوكيل الإخباري- أطلق أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري بحضور السيد ماريوس رو مستشار التطوير في السفارة الألمانية ، ومنسق مشاريع المياه (GIZ) السيد تريفور سيرج، ومساعدي الأمين العام، وممثلي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ( USAID ) مشروع "تعزيز مرافق المياه" الذي ينفذه التعاون الدولي الألماني (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ) ) بقيمه 30.5 مليون يورو. اضافة اعلان





وبين الدويري ان المشروع سيعمل على معالجة التحديات التي تواجه قطاع المياه من خلال تدخلات متكاملة تهدف إلى تحسين توافر المياه، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة في قطاع المياه تماشيا مع استراتيجيه المياه 2023-2040 وتحويلها الى مشاريع ملموسة مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه (GIZ) في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمشاريع الأخرى.



وأوضح الدويري ان المشروع يضم خمس محاور مختلفة تعمل على دعم وتحسين مرافق المياه في المملكة خلال السنوات الأربع القادمة وهي تقليل الفاقد المائي ، تخفيض استهلاك الطاقة ، تعزيز إدارة مياه الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب للمناطق الريفية ورفع كفاءة القطاع في مجال تحليه المياه واهميته في دعم مشروع الناقل الوطني .



وأضاف امين عام سلطة المياه أن المشروع يهدف الى تحسين عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية، وتعزيز إعادة استخدام الحمأة بشكل مستدام، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الصناعية المختلفة من أجل تبني ممارسات صديقة للبيئة، كما سيعمل المشروع على تحديث البنية التحتية لتحلية المياه، مع استهداف توفير 5 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا .



ويسعى المشروع حسب الدويري إلى تمكين النساء في المجتمعات الريفية من المشاركة الفعالة في الدعوة لتحسين إمدادات المياه، مما يعزز من مرونة قطاع المياه ويضمن العدالة في توزيع الموارد المائية إضافة الى إعادة تأهيل شبكات المياه وتحسين كفاءة استخدام المياه على مستوى المجتمعات المحلية.



من جهته أشاد مستشار التطوير في السفارة الألمانية السيد ماريوس رو بالتعاون المستمر بين الأردن وألمانيا في مجال دعم واستدامة قطاع المياه، موضحاً أن مشروع "تعزيز مرافق المياه" صمم بناء على الدروس المستفادة والممارسات السابقة التي تم جمعها في إطار استراتيجي موحد هدفه تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين البنية التحتية، وزيادة إعادة استخدام المياه، وتمكين المجتمعات المحلية من أخذ دور أكثر فاعلية في إدارة موارد المياه



وبين رو أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون الفاعل بين الأردن والحكومة الألمانية، ممثلة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) و (GIZ) في مواجهة التحديات المائية مؤكدا على استمرار دعم الحكومة الألمانية لقطاع المياه في الأردن.



