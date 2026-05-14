المياه: افتتاح ورشة مؤشرات الأداء التنظيمية في قطاع المياه

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة ورشة عمل "مؤشرات الأداء والمخاطر الرئيسية التنظيمية في قطاع المياه"، بحضور أمين عام رئاسة الوزراء محمد أشرف الزعبي، وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، ومجموعة من موظفي قطاع المياه ورئاسة الوزراء، بهدف تعزيز كفاءة القطاع المائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأكد المهندس البطاينة خلال اللقاء أن نمذجة الأعمال تمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة حوكمة متكاملة، تتجاوز مجرد توثيق الإجراءات لتصبح أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتضمن إدارة حديثة قائمة على النتائج، مشدداً على أن نجاح التحول المؤسسي مرهون بالقدرة على قياس الأداء بدقة واستباق التحديات عبر منظومة متطورة لمؤشرات المخاطر، بما يضمن استمرارية الخدمات واستدامة الموارد البشرية والمالية.



وأوضح البطاينة أن هذه الجهود تتقاطع بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي تنتهجها المملكة، وتسهم في تعزيز النزاهة والشفافية عبر رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة التقنية، كبرنامج "السكادا" الوطني، مشيراً إلى أن بناء قطاع مائي محكوم بمعايير أداء واضحة وإدارة مخاطر رشيدة هو، في جوهره، التزام بمبادئ النزاهة الوطنية ونموذج يُحتذى به في مسيرة الإصلاح الشامل لتقديم خدمة كفؤة ومستدامة.







