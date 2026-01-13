"المياه": الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي

وبين مساعد الأمين العام لوزارة المياه والري، عمر سلامة، أن نسبة الهطول لهذا الموسم جيدة ومبشرة بالخير، مشيرا إلى أن هذه النسبة تفوق نسبة الهطول لنفس الفترة في الموسم الماضي التي بلغت 12.4 بالمئة، وللموسم الذي سبقه التي بلغت 40 بالمئة.
وأشار سلامة، إلى أن هذه الأمطار ساهمت في امتلاء 7 سدود في الجنوب وسد بيوضة في الشمال، ما سيكون له أثر إيجابي على الواقع الزراعي وتغذية المياه الجوفية، مؤكدا التفاؤل بإمكانية امتلاء سدود الشمال مع نهاية الموسم.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار سلامة، إلى أن الأردن ما يزال يواجه عجزا مائيا يقدر بأكثر من 450 مليون متر مكعب، ما يستدعي استمرار إدارة الموارد المائية بحكمة لضمان الاستفادة القصوى من الموسم الحالي على الزراعة والمواشي والينابيع.
-
أخبار متعلقة
-
قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية
-
جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية توقّعان مذكرة تفاهم
-
المساعد للعمليات والتدريب يلتقي المفتش العام لقوات دفاع جامايكا
-
إعادة حركة المرور في شارع البترا بإربد
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية
-
مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028
-
الملك يزور مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية
-
"وكلاء السياحة" تثمن قرار توحيد إجراءات المجموعات السياحية على المعابر الحدودية