المياه: امتلاء 6 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير والمؤشرات تبشر بموسم مائي جيد

وأضاف سلامة، "هذا الموسم جيد ومبشر، ومن المتوقع أن ينعكس أثره إيجابيا على الواقع المائي والزراعي، ونأمل أن تستمر الهطولات المطرية لتعزيز المخزون المائي."
وأوضح سلامة أن السدود التي امتلأت بالكامل هي سد شعيب في محافظة البلقاء، وسد الموجب، وسد اللجون، وسد وادي الكرك، وسد وادي بن حماد في محافظة الكرك، إضافة إلى سد شيظم في محافظة الطفيلة. وتبلغ السعة التخزينية لسد وادي بن حماد 4 ملايين متر مكعب، وسد الموجب 25 مليون متر مكعب، وسد اللجون مليون متر مكعب، وسد وادي الكرك 2 مليون متر مكعب، وسد شيظم 750 ألف متر مكعب."
وأضاف، " المنشآت المائية والسدود كافة سليمة 100%، و استطاعت التعامل مع المنخفض الجوي بإيجابية، كما أن استجابة المواطنين خلال المنخفض كانت جيدة جدا ولم تطرأ أي مشكلات".
وأشار سلامة إلى أنه يتم مراقبة السدود على مدار الساعة أولا بأول من قبل الفنيين، ومن خلال مركز العمليات والسيطرة في وزارة المياه، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الأزمات."
