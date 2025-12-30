الثلاثاء 2025-12-30 12:32 م

المياه: امتلاء 6 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير والمؤشرات تبشر بموسم مائي جيد

المياه: امتلاء 6 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير والمؤشرات تبشر بموسم مائي جيد
ارشيفية
الثلاثاء، 30-12-2025 10:39 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق باسم وزارة المياه، عمر سلامة، الثلاثاء، إن هناك 6 سدود امتلأت بكامل سعتها التخزينية خلال المنخفض الجوي الأخير، حيث امتلأ سد وادي بن حماد ليل الاثنين.اضافة اعلان


وأضاف سلامة، "هذا الموسم جيد ومبشر، ومن المتوقع أن ينعكس أثره إيجابيا على الواقع المائي والزراعي، ونأمل أن تستمر الهطولات المطرية لتعزيز المخزون المائي."

وأوضح سلامة أن السدود التي امتلأت بالكامل هي سد شعيب في محافظة البلقاء، وسد الموجب، وسد اللجون، وسد وادي الكرك، وسد وادي بن حماد في محافظة الكرك، إضافة إلى سد شيظم في محافظة الطفيلة. وتبلغ السعة التخزينية لسد وادي بن حماد 4 ملايين متر مكعب، وسد الموجب 25 مليون متر مكعب، وسد اللجون مليون متر مكعب، وسد وادي الكرك 2 مليون متر مكعب، وسد شيظم 750 ألف متر مكعب."

وأضاف، " المنشآت المائية والسدود كافة سليمة 100%، و استطاعت التعامل مع المنخفض الجوي بإيجابية، كما أن استجابة المواطنين خلال المنخفض كانت جيدة جدا ولم تطرأ أي مشكلات".

وأشار سلامة إلى أنه يتم مراقبة السدود على مدار الساعة أولا بأول من قبل الفنيين، ومن خلال مركز العمليات والسيطرة في وزارة المياه، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الأزمات."
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الاحتلال يواصل خروقاته بقصف جوي ومدفعي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة

بل

منوعات لن يتكرر حتى عام 2114... الأرض على موعد مع أطول ظلام دامس في هذا التاريخ!

ل

منوعات مصرع طيار إثر سقوط طائرة إعلانية في بحر كوباكابانا أمام المصطافين

اغ

منوعات شاهد رصد ثعبان "نادر" شديد السمية في الهند

بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، امس الاثنين، 4210 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية. وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، قد أكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

أخبار محلية 4210 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين

التنفيذ القضائي

أخبار محلية إدارة التنفيذ القضائي تتيح خدمة الاستعلام عن منع السفر عبر الهاتف والرسائل النصية

فل

فيديو الوكيل تجمعات مياه الأمطار في الشوارع ... وضرورة تكثيف المراقبة على المشاريع السكنية

قال الناطق الإعلامي لبلدية اربد الكبرى، غيث التل، إن فرق الطوارئ العاملة على مدار الساعة في البلدية تعاملت مع 127 شكوى خلال المنخفض الجوي وحتى صباح اليوم الثلاثاء. وأضاف التل لوكالة الأنباء الأردنية (

أخبار محلية بلدية اربد تتعامل مع 127 شكوى خلال المنخفض الجوي



 






الأكثر مشاهدة