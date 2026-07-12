المياه: بناء 6 آلاف مؤشر أداء لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر

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الوكيل الإخباري- أكد وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، أن الوزارة ومؤسساتها أنجزت بناء نحو 6 آلاف مؤشر أداء، ضمن خطة الحكومة لتطوير الخدمات وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع المياه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. اضافة اعلان





وقال أبو السعود إن وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه (مياهنا، العقبة، واليرموك) التزمت بتنفيذ برنامج تطوير القطاع العام، من خلال إعداد مؤشرات أداء تغطي أكثر من ألف وحدة تنظيمية في القطاع.



وأوضح أن القطاع يعد من أوائل المؤسسات الحكومية التي طبقت مؤشرات الأداء على مختلف المستويات الوظيفية، وصولًا إلى موظفي الفئة الثالثة، وفق منهجية لإعادة هندسة الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.



وأشار إلى أن وزارة تطوير القطاع العام أوصت باعتماد هذه المنهجية في مختلف الجهات الحكومية، لما لها من دور في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين مستوى الخدمات، ومكافأة المتميزين ومحاسبة المقصرين.



وأضاف أن المنظومة الجديدة ستدعم سرعة إنجاز الأعمال، وتحديد المبادرات والمشاريع، وتعزيز الإدارة المبنية على البيانات، إلى جانب تطوير مؤشرات المخاطر الاستراتيجية بما يضمن استدامة الخدمات والموارد.



وشدد أبو السعود على أهمية استكمال رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة التقنية، وفي مقدمتها برنامج "السكادا" الوطني، لبناء قطاع مائي يعتمد على معايير أداء واضحة وإدارة حديثة تواكب مسيرة الإصلاح الشامل.





