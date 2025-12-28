المياه تحذر من قرب فيضان سد وادي الكرك

08:40 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758775 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن اليوم الاحد، من فيضان سد وادي الكرك خلال الساعات القليلة القادمة مع قرب امتلاءه ووصوله الى سعته التخزينية الكاملة البالغة ٢ مليون متر مكعب ، ودعت السلطة المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل سد وادي الكرك وصولا الى الاغوار الجنوبية ، الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة و الالتزام بتعليمات الجهات المختصة . اضافة اعلان



تم نسخ الرابط





