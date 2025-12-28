الأحد 2025-12-28 10:49 ص

المياه تحذر من قرب فيضان سد وادي الكرك

سد وادي الكرك
سد وادي الكرك
الأحد، 28-12-2025 08:40 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن اليوم الاحد، من فيضان سد وادي الكرك خلال الساعات القليلة القادمة مع قرب امتلاءه ووصوله الى سعته التخزينية الكاملة البالغة ٢ مليون متر مكعب ، ودعت السلطة المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل سد وادي الكرك وصولا الى الاغوار الجنوبية ، الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة و الالتزام بتعليمات الجهات المختصة . اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

وذكرت القناة نقلا عن مصادر مطلعة أن الحادث وقع أمس في منزل نعمان بحي بوت هك في العاصمة الأفغانية، مشيرة إلى أن الانفجار الذي تسبب في مقتله ناتج عن تسرب غاز، ولم يتم الإعلان رسميا عن السبب الدقيق حتى ا

عربي ودولي أفغانستان.. مقتل مساعد رئيس الاستخبارات في انفجار غاز بكابول

جامعة الطفيلة التقنية

أخبار محلية تحويل نظام المحاضرات في الطفيلة التقنية لنظام التعلم عن بعد بسبب الأحوال الجوية

جلسة لمجلس الأمن

عربي ودولي جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية 308 إجراءات حكومية ثمرة جولات رئيس الوزراء الميدانية

جامعة مؤتة

أخبار محلية جامعة مؤتة تؤخر الدوام الرسمي لغاية الساعة العاشرة

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور

خاص بالوكيل وزير الصحة: تنظيم صرف الأدوية الشهرية لتخفيف الازدحام وتوسيع استخدام تطبيق حكيمي

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية مستمرة بتفويض مدراء التربية والتعليم بشأن دوام المدارس بالتنسيق مع الحكام الإداريين



 






الأكثر مشاهدة