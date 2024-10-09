 
الأربعاء 2024-10-09 10:27 ص
 

المياه: تخريج الفوج الاول ضمن البرنامج التدريبي للاجئين السوريين

جانب من البرنامج التدريبي
جانب من البرنامج التدريبي
الأربعاء، 09-10-2024 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   في إطار التعاون ما بين وزارة المياه والري - سلطة المياه و التعاون الدولي الالماني (GIZ) في مجال التدريب، و ضمن نشاطات مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في مخيم الأزرق للاجئين السوريين SMZ(A), والممول بشكل مشترك من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) و الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية (EUTF) و المُنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ)تم تخريج الفوج الاول لمتدربي اللاجئين السوريين في مخيم الازرق وذلك ضمن أعمال و فعاليات البرنامج التدريبي مهارات السباكة (وصلات المياه المنزلية)  وبدعم من الوكالة الالمانية.

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وقد شارك في التدريب للمجموعة الاولى  ٢٢ متدرب ومتدربة، وقد تلقى المتدربون  تدريبات نظرية وعملية على أعمال السباكة وتنفيذ الوصلات المتزلية على يد أصحاب الخبرات المتميزة في سلطة المياه.
هذا ويستمر البرنامج بحيث تعقد عدة دورات تدريبيه وعلى خمس مجموعات للفئات المستهدفة من اللاجئين السوريين.

 
gnews

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