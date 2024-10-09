المياه: تخريج الفوج الاول ضمن البرنامج التدريبي للاجئين السوريين

وقد شارك في التدريب للمجموعة الاولى ٢٢ متدرب ومتدربة، وقد تلقى المتدربون تدريبات نظرية وعملية على أعمال السباكة وتنفيذ الوصلات المتزلية على يد أصحاب الخبرات المتميزة في سلطة المياه.
هذا ويستمر البرنامج بحيث تعقد عدة دورات تدريبيه وعلى خمس مجموعات للفئات المستهدفة من اللاجئين السوريين.
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