المياه: تخريج الفوج الاول ضمن البرنامج التدريبي للاجئين السوريين

الوكيل الإخباري- في إطار التعاون ما بين وزارة المياه والري - سلطة المياه و التعاون الدولي الالماني (GIZ) في مجال التدريب، و ضمن نشاطات مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في مخيم الأزرق للاجئين السوريين SMZ(A), والممول بشكل مشترك من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) و الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية (EUTF) و المُنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) تم تخريج الفوج الاول لمتدربي اللاجئين السوريين في مخيم الازرق وذلك ضمن أعمال و فعاليات البرنامج التدريبي مهارات السباكة (وصلات المياه المنزلية) وبدعم من الوكالة الالمانية.

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