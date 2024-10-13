المياه تستقبل وفدا باكستانيا

وزار الوفد الباكاستاني مواقع تابعة لقطاع المياه مثل مركز التوثيق المائي للوزارة ومركز التحكم والسيطرة في سلطة المياه وإدارة المختبرات والنوعية / سلطة المياه وإدارة المختبرات / سلطة وادي الأردن للاطلاع على التجارب والخبرات الاردنية في ادارة القطاع والاستفادة منها.
وبين المحاميد ان الاردن يسعى على الدوام لتطوير الشراكة الفاعلة مع الاشقاء و الاصدقاء مبينا ان الوزارة تعمل من خلال عدد من الخطط والبرامج قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لمواجهة الضغوطات المتزايدة والتغييرات المناخية وتناقص المصادر المائية المتاحة .
واكد المحاميد على ضرورة تعزيز التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والأطلاع على تجارب وقصص النجاح والاستفادة منها .
من ناحيته اكد الدكتور محمد توفايل بالاستفادة من التجارب الأردنية الرائدة في مختلف المجالات حيث قام الوفد بزيادة عدد من المواقع والمحطات التابعة لقطاع المياه ومناقشة عدد من القضايا والتحديات واليات مواجهتها مثمنا الجهود المبذولة لمواجهة مختلف التحديات في قطاع المياه .
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