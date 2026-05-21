المياه تضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر والشونة الجنوبية والرمثا

وبالتفاصيل، فإنه وبناءً على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات، تم تنسيق حملة مساء الأربعاء وصباح الخميس مكوّنة من كوادر سلطة المياه، وحدة الرقابة الداخلية، مديرية الأحواض، ومديرية المشاغل المركزية، وشركة مياه الأردن وشركة مياه اليرموك، وتم ضبط الاعتداءات المتمثلة بـ7 اعتداءات بقطر 1 إنش على خطوط رئيسية بالتعاون مع مركز أمن الموقر وشركة مياهنا في الموقر / الذهيبة الشرقية.
وفي الشونة الجنوبية، تم ضبط حفر بئر مخالف داخل مزرعة بالتعاون مع "مياهنا" ومديرية شرطة غرب البلقاء ودرك الكفرين ودرك الوسط، وفي الرمثا، وبالتعاون مع شركة مياه اليرموك ومديرية شرطة الرمثا، تم ضبط اعتداءات بقطر 1 إنش عدد 2 لتعبئة صهاريج مخالفة، حيث تم فصلها وإعادة تصويب الوضع وردم البئر المخالف ومصادرة الحفارة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وأكدت الوزارة / سلطة المياه أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون، وأثنى المصدر على تعاون المواطنين ومساندة مديرية الأمن العام للحملة التي تنفذها لحماية مصادر المياه.
