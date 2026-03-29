الأحد 2026-03-29 02:04 م

المياه تضبط اعتداءات على خطوط مياه في الموقر

المياه تضبط اعتداءات على خطوط مياه في الموقر
المياه تضبط اعتداءات على خطوط مياه في الموقر
 
الأحد، 29-03-2026 12:26 م
الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة المياه والري / سلطة المياه، من خلال وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه الأردن - مياهنا ومديرية الأحواض ومديرية المشاغل المركزية، وبإسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك، حملة لإزالة الاعتداءات على خطوط وشبكات المياه في منطقة الموقر.اضافة اعلان


وقد تم خلال الحملة إزالة (2) اعتداء على خط المياه الناقل قطر (12 إنش) بمرافقة مركز أمن بادية الموقر، حيث كانت هذه الاعتداءات تُستخدم لتزويد مزارع ومنازل بشكل مخالف للقانون.

وأكدت الوزارة / سلطة المياه أن هذه الجهود تأتي في إطار الحملة الوطنية المستمرة لإزالة الاعتداءات على خطوط المياه وحماية مصادرها، مبينة أن الاعتداء على الشبكات يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشيدة بجهود الأجهزة الأمنية في دعم كوادرها خلال تنفيذ هذه الحملات.
 
 


10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن

تكنولوجيا 10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن

ن

أخبار محلية اعلان هام صادر عن بلدية إربد الكبرى

بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن

أخبار محلية بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن

ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

أخبار محلية ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الأميركي جيمس تولكان، الذي اشتهر بتجسيد الشخصيات السلطوية في فيلمي "العودة إلى المستقبل" و"توب غان" الشهيرين، عن عمر ناهز 94 عاماً.

فن ومشاهير وفاة ممثل قدير - صورة

ت

عربي ودولي دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل

ن

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في الأردن

"الدفاع الجوي البحريني" يعترض ويدمر 174 صاروخا و391 مسيّرة منذ بدء الحرب

عربي ودولي "الدفاع الجوي البحريني" يعترض ويدمر 174 صاروخا و391 مسيّرة منذ بدء الحرب



 






