المياه تضبط اعتداءات على خطوط مياه في الموقر

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري / سلطة المياه، من خلال وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه الأردن - مياهنا ومديرية الأحواض ومديرية المشاغل المركزية، وبإسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك، حملة لإزالة الاعتداءات على خطوط وشبكات المياه في منطقة الموقر.





وقد تم خلال الحملة إزالة (2) اعتداء على خط المياه الناقل قطر (12 إنش) بمرافقة مركز أمن بادية الموقر، حيث كانت هذه الاعتداءات تُستخدم لتزويد مزارع ومنازل بشكل مخالف للقانون.



وأكدت الوزارة / سلطة المياه أن هذه الجهود تأتي في إطار الحملة الوطنية المستمرة لإزالة الاعتداءات على خطوط المياه وحماية مصادرها، مبينة أن الاعتداء على الشبكات يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشيدة بجهود الأجهزة الأمنية في دعم كوادرها خلال تنفيذ هذه الحملات.





