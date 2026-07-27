المياه تضبط اعتداءات على مصادر المياه في الكرك ودير علا

09:13 ص

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية، خلال حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام و"مياه الكرك" والأحواض المائية والمشاغل المركزية، اليوم الاثنين، بئرًا مخالفًا في الكرك لتزويد شاليه بطريقة مخالفة، وبئرًا مخالفًا في دير علا، حيث تم ضبط الاعتداءات وإزالتها، وردم البئر المخالف، وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية. اضافة اعلان







