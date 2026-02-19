المياه تضبط بئر وحفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

وبالتفاصيل، بينت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة، تم تنسيق الحملة ومداهمة الموقع وضبط البئر المخالفة والحفارة، وردم البئر المخالفة، وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة. كما تم إعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025
-
الهيئة المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي "الوطني الإسلامي" و"الإصلاح والتجديد"
-
الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة
-
وزير البيئة يؤكد أهمية دور القطاع الصناعي بالحفاظ على النظافة
-
توقيع اتفاقيات مع البنك الدولي لدعم الزراعة في الأردن بـ 116 مليون دولار
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك
-
تسبب بجدل كبير .. إليك كل ما تريد معرفته عن القانون المعدل لقانون الضمان
-
إعلان صادر عن وزارة التعليم العالي