المياه تضبط بئر وحفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

02:16 م

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – مديرية الرقابة الداخلية صباح اليوم الخميس 19 شباط 2026 حملة أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام / مدير شرطة غرب البلقاء وقوات درك - الوسط والإدارة الملكية لحماية البيئة في منطقة الشونة الجنوبية، يرافقهم مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه المتكررة، وأسفرت الحملة عن ضبط بئر مخالفة وحفارة مخالفة.





وبالتفاصيل، بينت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة، تم تنسيق الحملة ومداهمة الموقع وضبط البئر المخالفة والحفارة، وردم البئر المخالفة، وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة. كما تم إعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.





