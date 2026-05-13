الأربعاء 2026-05-13 10:39 ص

المياه تطلق أول برنامج تدريبي لحكيمات المياه في منطقة علان / البلقاء

المياه تطلق أول برنامج تدريبي لحكيمات المياه في منطقة علان / البلقاء
المياه تطلق أول برنامج تدريبي لحكيمات المياه في منطقة علان / البلقاء
 
الأربعاء، 13-05-2026 09:54 ص
الوكيل الإخباري-  أطلقت وزارة المياه والري/سلطة المياه - إدارة شؤون الإعلام والاتصال  بالتعاون مع البنك الدولي، الأحد ١٠ /٥ برنامجًا تدريبيًا بعنوان “حكيمات المياه”، يهدف إلى تدريب السيدات الأردنيات على أعمال السباكة والتمديدات الصحية، ومعالجة تسربات المياه في الخزانات والعوامات وصناديق الطرد (النياجرا) حيث يتضمن البرنامج توعية المشاركات بآليات تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والمياه المنزلية، بما يعزز مفاهيم الاستدامة المائية والحفاظ على الموارد. اضافة اعلان


وأكد المساعد لشؤون الإعلام والاتصال / عمر سلامة أن مثل هذه البرامج  الذي يتم تنفيذها من قبل مؤسسة “رواد المستقبل” وجمعية الأيادي الماهرة ، تساهم في  تطوير المهارات المعرفية والعملية للتعامل مع قضايا المياه، وتمكين النساء من اكتساب مهن عملية تسهم في تحسين إدارة المياه داخل المنازل، والتقليل من الهدر الناتج عن التسربات والأعطال المنزلية إضافة إلى تغيير السلوكيات مما ينعكس على إدارة مثلى للمياه وتقليل الفاقد المائي مما يسهم في توفير كميات إضافية من المياه وخفض قيمة الفواتير الشهرية للمواطنين.

وأشار أن المشروع سيشمل ست محافظات في مختلف أنحاء المملكة، ويستهدف تدريب 550 سيدة، ومنحهن شهادات مهنية معتمدة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة، بما يفتح أمامهن فرصًا جديدة للعمل  والمشاركة في دعم الجهود الوطنية للحفاظ على المياه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فرنسا تحذر: تفشي فيروس هانتا قد يستمر لأشهر

طب وصحة فرنسا تحذر: تفشي فيروس هانتا قد يستمر لأشهر

ب

خاص بالوكيل الأوبئة: سيناريوهات احترازية للتعامل مع أي حالات لفيروس هانتا ولا إجراءات على المعابر الحدودية في الأردن

ميزة "توفير الطاقة" تصل إلى خرائط غوغل

تكنولوجيا ميزة "توفير الطاقة" تصل إلى خرائط غوغل

المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في الجيزة وعمارة في صويلح

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في الجيزة وعمارة في صويلح

لقطات مرعبة تنتهي بمعجزة.. طفل ينجو من سقوط قاتل في كولومبيا - فيديو

منوعات لقطات مرعبة تنتهي بمعجزة.. طفل ينجو من سقوط قاتل في كولومبيا - فيديو

هل يعوض النشاط البدني ضرر الجلوس الطويل؟

منوعات هل يعوض النشاط البدني ضرر الجلوس الطويل؟

المياه تطلق أول برنامج تدريبي لحكيمات المياه في منطقة علان / البلقاء

أخبار محلية المياه تطلق أول برنامج تدريبي لحكيمات المياه في منطقة علان / البلقاء

ارشيفية

عربي ودولي غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي بيروت



 
 






الأكثر مشاهدة

 