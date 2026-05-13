المياه تطلق أول برنامج تدريبي لحكيمات المياه في منطقة علان / البلقاء

وأكد المساعد لشؤون الإعلام والاتصال / عمر سلامة أن مثل هذه البرامج الذي يتم تنفيذها من قبل مؤسسة “رواد المستقبل” وجمعية الأيادي الماهرة ، تساهم في تطوير المهارات المعرفية والعملية للتعامل مع قضايا المياه، وتمكين النساء من اكتساب مهن عملية تسهم في تحسين إدارة المياه داخل المنازل، والتقليل من الهدر الناتج عن التسربات والأعطال المنزلية إضافة إلى تغيير السلوكيات مما ينعكس على إدارة مثلى للمياه وتقليل الفاقد المائي مما يسهم في توفير كميات إضافية من المياه وخفض قيمة الفواتير الشهرية للمواطنين.
وأشار أن المشروع سيشمل ست محافظات في مختلف أنحاء المملكة، ويستهدف تدريب 550 سيدة، ومنحهن شهادات مهنية معتمدة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة، بما يفتح أمامهن فرصًا جديدة للعمل والمشاركة في دعم الجهود الوطنية للحفاظ على المياه.
