المياه تطلق مشروع تحسين جودة البنية التحتية بقيمة مليون 24 مليون دولار

واكد المهندس الدويري اكد على اهمية تعزيز الشراكة مع الوكالة الامريكية والاستفادة من الخبرات الحديثة في مجال الحفاظ على المياه وبناء القدرات الفنية والتقنية لمواجهة التحديات المائية لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مبينا أهمية التحول الرقمي التشغيلي في قطاع المياه مشيرا الى ان الهدف الأساسي للمشروع هو توفير البيانات التشغيليه اللحظية على مستوى قطاع المياه بما يضمن تشغيل وتحكم من بعد على جميع المصادر والنظام المائي في المملكة.
وثمن الجهود المبذولة من جانب الوكالة الامريكية لدعم قطاع المياه خاصة في مجالات خفض الفاقد وتحسين التزويد المائي في ظل تزايد التحديات المائية، وتوفير حلول تقنية حديثة ترفع من كفاءة التزويد المائي وإدارة المصادربشكل موثوق بما يساهم في توفير كميات مياه وضمان حماية الامن المائي الوطني .
مديرة المشروع سيسيل توبيل استعرضت ابرز ملامح المشروع الذي يمتد لمدة 3 سنوات من الان ويسهم في تحسين مراقبة المصادر المائية وتعزيز جهود خفض الفاقد وسرعة الاستجابة وخفض كلف التشغيل والصيانة وتقليل الوقت والجهد .
و سيتم خلال المشروع دراسة احتياجات قطاع المياه لتطوير أنظمة سكادا بما يضمن الوصول إلى إنشاء نظام معماري موحد متقدم وآمن سهل لقطاع المياه في الأردن المستندة الى المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب في مراقبة إدارة شبكات توزيع المياه وتطويرها بما يضمن التوزيع العادل للمياه بكفاءة .
-
أخبار متعلقة
-
علان نقيبا لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية
-
رئيس الوزراء يزور مدرسة في غور الصافي.. هكذا أصبحت بعد زيارته الثانية
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد
-
مصدر: الأردن يتابع تطورات الأوضاع في سوريا والتقارير بشأن الرئيس السوري
-
الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
قطر والسعودية والأردن ومصر والعراق وإيران وتركيا وروسيا تصدر بيانا مشتركا بشأن سوريا
-
مشاريع خدمية وتعبيد طرق في حوارة والشعلة
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا_أسماء