المياه تعلن حالة الطوارئ واستنفار الكوادر استعدادًا للمنخفض الجوي

03:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760695 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه / سلطة وادي الأردن والإدارات وشركات المياه، اليوم الاثنين، استنفار جميع كوادرها وإعلان حالة الطوارئ في جميع المناطق، مؤكدةً على جميع العاملين ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة استعدادًا للتعامل مع تطورات الحالة الجوية، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية والحكام الإداريين والبلديات، والتأكد من التواجد على مدار الساعة في غرف العمليات بالمحافظات، وتوفير كافة الآليات والدعم للتعامل مع مختلف الظروف. اضافة اعلان





وشددت الوزارة على كافة الإدارات وشركات المياه بالتجهيز التام للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي المتوقع على المملكة، بما في ذلك هطول الأمطار والثلوج، والانخفاض المتوقع على درجات الحرارة، واتخاذ الإجراءات الفاعلة، وضرورة التنسيق مع المقاولين العاملين مع قطاع المياه في جميع المناطق لتوفير الآليات والدعم للتعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة، وأخذ الاحتياطات المسبقة للأعمال القائمة حاليًا، وإيلاء فيضانات الصرف الصحي اهتمامًا وسرعة استجابة فورية، خصوصًا في المناطق المنخفضة.



وناشدت الوزارة المواطنين التعاون مع كوادرها، والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والاستفادة منها بشكل آمن، والإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة عبر مركز الشكاوى الموحد (117116)، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتخاذ ما يلزم لحماية ممتلكاتهم.

تم نسخ الرابط





