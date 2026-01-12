الإثنين 2026-01-12 04:54 م

المياه تعلن حالة الطوارئ واستنفار الكوادر استعدادًا للمنخفض الجوي

المياه تعلن حالة الطوارئ واستنفار الكوادر استعدادًا للمنخفض الجوي
المياه تعلن حالة الطوارئ واستنفار الكوادر استعدادًا للمنخفض الجوي
 
الإثنين، 12-01-2026 03:34 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه / سلطة وادي الأردن والإدارات وشركات المياه، اليوم الاثنين، استنفار جميع كوادرها وإعلان حالة الطوارئ في جميع المناطق، مؤكدةً على جميع العاملين ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة استعدادًا للتعامل مع تطورات الحالة الجوية، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية والحكام الإداريين والبلديات، والتأكد من التواجد على مدار الساعة في غرف العمليات بالمحافظات، وتوفير كافة الآليات والدعم للتعامل مع مختلف الظروف.اضافة اعلان


وشددت الوزارة على كافة الإدارات وشركات المياه بالتجهيز التام للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي المتوقع على المملكة، بما في ذلك هطول الأمطار والثلوج، والانخفاض المتوقع على درجات الحرارة، واتخاذ الإجراءات الفاعلة، وضرورة التنسيق مع المقاولين العاملين مع قطاع المياه في جميع المناطق لتوفير الآليات والدعم للتعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة، وأخذ الاحتياطات المسبقة للأعمال القائمة حاليًا، وإيلاء فيضانات الصرف الصحي اهتمامًا وسرعة استجابة فورية، خصوصًا في المناطق المنخفضة.

وناشدت الوزارة المواطنين التعاون مع كوادرها، والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والاستفادة منها بشكل آمن، والإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة عبر مركز الشكاوى الموحد (117116)، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتخاذ ما يلزم لحماية ممتلكاتهم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ف

أخبار محلية جامعة اليرموك توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع التعليم من أجل الابتكار

ل

أخبار محلية وزير النقل يبحث وبعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية

ل

شؤون برلمانية "الحوار الوطني" في الأعيان تطّلع على برامج مركز تطوير الأعمال

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

أخبار محلية وزارة الأشغال تفعل خطة الطوارئ استعدادا للمنخفض الجوي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة

الحكومة تطلق مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة

أخبار محلية الحكومة تطلق مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة

تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لجميع المواطنين

أخبار محلية تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لجميع المواطنين

المياه تعلن حالة الطوارئ واستنفار الكوادر استعدادًا للمنخفض الجوي

أخبار محلية المياه تعلن حالة الطوارئ واستنفار الكوادر استعدادًا للمنخفض الجوي



 






الأكثر مشاهدة