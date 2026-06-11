المياه تعلن ضبط بئر مخالفة في جرش وردمها فورًا

وبالتفاصيل، بيّنت أنه تم ضبط بئر بقطر متر ونصف في منطقة مقبلة / جرش، وتم ردم البئر وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات بالخصوص.
وأشادت الوزارة / سلطة المياه وأجهزتها بالتعاون والإسناد من لدن مديرية الأمن العام وتشكيلاتها لإنفاذ القانون وحماية الحقوق المائية للمواطنين.
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