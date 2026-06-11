المياه تعلن ضبط بئر مخالفة في جرش وردمها فورًا

10:14 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وكوادر الأحواض الجوفية ومديرية المشاغل، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، نسّقت حملة ضُبطت خلالها بئر مخالفة في منطقة مقبلة / جرش يوم الأربعاء، وذلك بناءً على معلومات تفيد بوجود بئر مخالف يتم حفره بطريقة غير مشروعة. اضافة اعلان





وبالتفاصيل، بيّنت أنه تم ضبط بئر بقطر متر ونصف في منطقة مقبلة / جرش، وتم ردم البئر وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات بالخصوص.



وأشادت الوزارة / سلطة المياه وأجهزتها بالتعاون والإسناد من لدن مديرية الأمن العام وتشكيلاتها لإنفاذ القانون وحماية الحقوق المائية للمواطنين.





