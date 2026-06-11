الخميس 2026-06-11 10:43 ص

المياه تعلن ضبط بئر مخالفة في جرش وردمها فورًا

المياه تعلن ضبط بئر مخالفة في جرش وردمها فورًا
المياه تعلن ضبط بئر مخالفة في جرش وردمها فورًا
 
الخميس، 11-06-2026 10:14 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وكوادر الأحواض الجوفية ومديرية المشاغل، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، نسّقت حملة ضُبطت خلالها بئر مخالفة في منطقة مقبلة / جرش يوم الأربعاء، وذلك بناءً على معلومات تفيد بوجود بئر مخالف يتم حفره بطريقة غير مشروعة.اضافة اعلان


وبالتفاصيل، بيّنت أنه تم ضبط بئر بقطر متر ونصف في منطقة مقبلة / جرش، وتم ردم البئر وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات بالخصوص.

وأشادت الوزارة / سلطة المياه وأجهزتها بالتعاون والإسناد من لدن مديرية الأمن العام وتشكيلاتها لإنفاذ القانون وحماية الحقوق المائية للمواطنين.
 
 


gnews

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