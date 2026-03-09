الإثنين 2026-03-09 03:16 م

المياه تكرّم رياديات المياه للدورة الثانية

الإثنين، 09-03-2026 02:33 م
الوكيل الإخباري-   مندوباً عن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، كرّم أمين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد الفائزات بجائزة "رياديات المياه" للدورة الثانية، والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر آذار من كل عام.اضافة اعلان


وأكد د. المحاميد على أهمية تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها للنهوض بخدمات قطاع المياه وخلق بيئة عمل داعمة ودامجة تعزز وجود المرأة في القطاع.

من جهته بيّن المساعد للشؤون الإدارية والمالية د. محمد العفيشات الدور المحوري والاستراتيجي الذي تقوم به وحدة دراسات المرأة في قطاع المياه، باعتبارها المحرك الرئيسي لمأسسة تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه.

وتعد جائزة "رياديات المياه" ضمن جهود وحدة دراسات المرأة في وزارة المياه والري، بأهمية تعزيز دور المرأة وتسليط الضوء على القيادات النسائية المتميزة التي أحدثت فرقاً نوعياً في العمل.

مديرة وحدة دراسات المرأة نيفين الكفوف أكدت أن تمكين المرأة وتقدير إنجازاتها جزء من رؤيتنا الوطنية، وأداة من أدواتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وتم تكريم كل من في المراكز الثلاثة الأولى:

المهندسة عبير خير الدين – مدير إدارة التدقيق والرقابة الداخلية - شركة مياه الأردن / مياهنا - المركز الأول،

والمركز الثاني المهندسة أسماء الوهادنة – مساعد الأمين العام لشؤون العطاءات - سلطة المياه،
والمركز الثالث للمهندسة أماني الطعاني – مديرة مديرية إدارة الطلب على المياه - وزارة المياه والري.
كما تم تكريم السيدة نيفين الكفوف – مديرة وحدة دراسات المرأة كنموذج للمرأة الريادية، وتقديراً لجهودها في دعم المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
 
 


