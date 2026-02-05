"المياه" تنفذ برنامجا لأتمتة بيانات نظام المعلومات المائي

ويشمل البرنامج الذي نفذ على مرحلتين بحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، آليات أتمتة جمع البيانات واستخدام الأجهزة المحمولة (PDAs) في المواقع الميدانية لتمكين الفنيين من إدخال بيانات محطات الرصد المنتشرة في المملكة مباشرة إلى النظام لضمان السرعة والدقة.
وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى الانتقال من الأساليب التقليدية إلى نظام رقمي متكامل يقلل الأخطاء البشرية ويعزز موثوقية البيانات، إضافة الى تزويد صناع القرار بمعلومات آنية ودقيقة تدعم التخطيط المستدام للموارد المائية، بما يتماشى مع المعايير العالمية والحوكمة الرشيدة.
