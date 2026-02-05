"المياه" تنفذ برنامجا لأتمتة بيانات نظام المعلومات المائي

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري/ وحدة نظام المعلومات المائي والموازنة المائية وبالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه (WGA) الممول من الحكومة الأميركية ووحدة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة، برنامجا تدريبيا متخصصا لفريق مشروع نظام المعلومات المائي الوطني (NWIS) وكوادر الرصد الميداني.

ويشمل البرنامج الذي نفذ على مرحلتين بحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، آليات أتمتة جمع البيانات واستخدام الأجهزة المحمولة (PDAs) في المواقع الميدانية لتمكين الفنيين من إدخال بيانات محطات الرصد المنتشرة في المملكة مباشرة إلى النظام لضمان السرعة والدقة.