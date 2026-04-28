المياه تواصل برنامجها التوعوي لطلبة المدارس في الشوبك

جانب من البرنامج
 
الثلاثاء، 28-04-2026 10:56 ص

الوكيل الإخباري- نظّمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه محاضرة توعوية لطلبة ومعلمي مدرسة ام عمارة الثانوية الشاملة المختلطة في منطقة  لواء الشوبك في محافظة معان وذلك ضمن الحملة الوطنية للتوعية المائية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

اضافة اعلان


وهدفت المحاضره إلى تعريف الطلبة بواقع المياه في الأردن والتحديات التي يواجهها هذا القطاع إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المشاريع المائية في المملكة كما تم توعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه وشرح مفهوم الحصاد المائي واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في توفير المياه.


وقد أظهر الطلبة تفاعلًا ملحوظًا واهتمامًا كبيرًا بالموضوعات المطروحة خاصة ما يتعلق بالحفاظ على الموارد المائية.


من جهته أوضح مدير مياه الشوبك محمود النعيمات أهمية التعاون بين المواطنين والجهات المعنية لمواجهة تحديات التزويد المائي التي من ابرزها الفاقد المائي حيث يؤدي تسريب المياه من الشبكات والاعتداءات غير القانونية الى فقدان كميات كبيره من المياه.


كما أشاد مدير التربية والتعليم للواء الشوبك علي النعيمات بدور الوزارة في تعزيز الوعي لدى الطلبة وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة في استهلاك المياه.


بدورها أوضحت مديرة المدرسة جملا القرالة حرصها على دعم مثل هذه الأنشطة التوعوية لما لها من أثر في توجية الطلبة نحو الاستخدام الامثل للمياه.

 

وفي ختام الفعالية تم توزيع مواد توعوية على الطلبة التي تساهم في تعزيز نشر الثقافة المائية بين مختلف فئات المجتمع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

تعبيرية

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

الأكثر مشاهدة

 