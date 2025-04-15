الثلاثاء 2025-04-15 01:15 م
 

المياه تواصل تنفيذ أنشطة التوعية المائية في المدارس

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جانب من الأنشطة
 
الثلاثاء، 15-04-2025 11:52 ص

الوكيل الإخباري- تواصل وزارة المياه والري/ سلطة المياه تنفيذ الأنشطة التوعوية وسلسلة المحاضرات لطلبة المدارس لمختلف مدارس المملكة. 

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حيث نظمت سلطة المياه - شؤون الإعلام والاتصال لقاءً توعوياً لطلبة مدارس حول الواقع المائي في الأردن والتحديات التي تواجهه وطرق الاستخدام الأمثل للمياه من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.


بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتهم في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.


تضمن اللقاء عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، وطرق ترشيد الاستهلاك المائي وتوزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.

 
gnews

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