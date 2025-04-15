المياه تواصل تنفيذ أنشطة التوعية المائية في المدارس

حيث نظمت سلطة المياه - شؤون الإعلام والاتصال لقاءً توعوياً لطلبة مدارس حول الواقع المائي في الأردن والتحديات التي تواجهه وطرق الاستخدام الأمثل للمياه من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.
بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتهم في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.
تضمن اللقاء عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، وطرق ترشيد الاستهلاك المائي وتوزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.
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