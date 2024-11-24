المياه تواصل تنفيذ البرنامج التوعوي في مدارس المملكة

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة المياه والري، ممثلة في سلطة المياه، محاضرة توعوية في مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية للبنات، في العاصمة، حول الواقع المائي في الأردن والتحديات التي يواجهها وطرق الاستخدام الأمثل للمياه من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه في مدارس المملكة.

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