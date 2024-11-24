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المياه تواصل تنفيذ البرنامج التوعوي في مدارس المملكة

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أرشيفية
الأحد، 24-11-2024 03:20 م

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة المياه والري، ممثلة في سلطة المياه، محاضرة توعوية في مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية للبنات، في العاصمة، حول الواقع المائي في الأردن والتحديات التي يواجهها وطرق الاستخدام الأمثل للمياه من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه في مدارس المملكة.

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وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، هدفت المحاضرة، التي تأتي ضمن البرنامج التوعوي للوزارة والموجه لطلبة المدارس، إلى تعريف الطالبات بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، إضافة إلى طرق ترشيد الاستهلاك المائي، كما تم توزيع مواد توعوية على الطالبات لتحفيزهن على تبني الممارسات المائية السليمة.

 

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