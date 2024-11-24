المياه تواصل تنفيذ البرنامج التوعوي في مدارس المملكة

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، هدفت المحاضرة، التي تأتي ضمن البرنامج التوعوي للوزارة والموجه لطلبة المدارس، إلى تعريف الطالبات بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، إضافة إلى طرق ترشيد الاستهلاك المائي، كما تم توزيع مواد توعوية على الطالبات لتحفيزهن على تبني الممارسات المائية السليمة.
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