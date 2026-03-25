المياه تواصل حملاتها لضبط اعتداءات المياه في الزرقاء

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر شركة مياه الأردن مياهنا حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية ضمن عدة تجمعات سكنية ضمن مناطق الحلابات ( حي الأمير حسين) في محافظة الزرقاء.

وتمثلت الاعتداءات بتمديد وصلات مياه بأقطار وأطوال مختلفة لتزويد عقارات غير مخدومة بالمياه علما بأنه تم فصل جميع الخطوط ومصادرتها.