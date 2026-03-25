المياه تواصل حملاتها لضبط اعتداءات المياه في الزرقاء

الأربعاء، 25-03-2026 03:32 م

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر شركة مياه الأردن مياهنا حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية ضمن عدة تجمعات سكنية ضمن  مناطق الحلابات ( حي الأمير حسين) في محافظة الزرقاء.

وتمثلت الاعتداءات بتمديد وصلات مياه بأقطار وأطوال مختلفة لتزويد عقارات غير مخدومة بالمياه علما بأنه تم فصل جميع الخطوط ومصادرتها.

 

 وسيتم استكمال تقدير الكميات ومخاطبة الجهات المعنية بالخصوص.

 
 


