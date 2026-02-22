المياه تواصل حملات التوعية المائية

الوكيل الإخباري- واصلت وزارة المياه والري برامجها التوعويّة خلال شهر رمضان في محافظات الجنوب، من خلال محاضرات توعية في المدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات والمنتديات الشبابية والثقافية حول توفير المياه.

اضافة اعلان



وقدم المستشار الإعلامي الدكتور محمد المعايطة محاضرات في منتدى مركز مؤته للثقافة والتراث وجمعيات خيرية وثقافيه في عدة مناطق على مدار 3 أيام ركزت على التحديات المائية التي يواجهها الأردن وكيفية إتباع أساليب ترشيد الاستهلاك المائي بشكل عام وتعريف مفهوم التوعوية المائية خاصة في شهر رمضان بسبب الازدياد علي الطلب