المياه تواصل حملات التوعية المائية

وقدم المستشار الإعلامي الدكتور محمد المعايطة محاضرات في منتدى مركز مؤته للثقافة والتراث وجمعيات خيرية وثقافيه في عدة مناطق على مدار 3 أيام ركزت على التحديات المائية التي يواجهها الأردن وكيفية إتباع أساليب ترشيد الاستهلاك المائي بشكل عام وتعريف مفهوم التوعوية المائية خاصة في شهر رمضان بسبب الازدياد علي الطلب
وأشار المعايطة إلى طرق استخدام أساليب كيفية ترشيد الاستهلاك المائي بشكل حضاري و حتي من الناحية الدينية والأخلاقية والإنسانية سواء الاستهلاك المائي في المنازل بسبب الطلب المتزايد في الشهر الفضيل وفي الزراعة أو غسيل السيارات والتركيز على طلبة المدارس و الجامعات والمعاهد والأماكن العامة التي يكون فيها التواجد المستمر من قبل الجمهور بشكل يومي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الشباب يلتقي ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
-
وزارة الثقافة تواصل عقد أماسي رمضان في المحافظات
-
السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية
-
لقاء تعريفي لـ "التكنولوجيا" وإربد الأهلية تؤكد الرقي بالمخرجات التعليمية
-
حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس
-
الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
أوقاف إربد الثانية تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول