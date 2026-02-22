الإثنين 2026-02-23 02:09 ص

المياه تواصل حملات التوعية المائية

وزارة المياه والري
وزارة المياه
 
الأحد، 22-02-2026 11:45 م

الوكيل الإخباري-   واصلت وزارة المياه والري برامجها التوعويّة خلال شهر رمضان في محافظات الجنوب، من خلال محاضرات توعية في المدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات والمنتديات الشبابية والثقافية حول توفير المياه.

اضافة اعلان


وقدم المستشار الإعلامي الدكتور محمد المعايطة محاضرات في منتدى مركز مؤته للثقافة والتراث وجمعيات خيرية وثقافيه في عدة مناطق على مدار 3 أيام ركزت على التحديات المائية التي يواجهها الأردن وكيفية إتباع أساليب ترشيد الاستهلاك المائي بشكل عام وتعريف مفهوم التوعوية المائية خاصة في شهر رمضان بسبب الازدياد علي الطلب


وأشار المعايطة إلى طرق استخدام أساليب كيفية ترشيد الاستهلاك المائي بشكل حضاري و حتي من الناحية الدينية والأخلاقية والإنسانية سواء الاستهلاك المائي في المنازل بسبب الطلب المتزايد في الشهر الفضيل وفي الزراعة أو غسيل السيارات والتركيز على طلبة المدارس و الجامعات والمعاهد والأماكن العامة التي يكون فيها التواجد المستمر من قبل الجمهور بشكل يومي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي

عربي ودولي منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية

علم سلطنة عمان

عربي ودولي سلطنة عُمان تؤكد عقد محادثات أميركية إيرانية في جنيف الخميس

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي مسؤول أميركي: لم تعلن أي دولة اعتزامها الانسحاب من اتفاقيات الرسوم الجمركية

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

عربي ودولي روسيا تجمد الضرائب على صادراتها من الحبوب

الدفاع المدني

خاص بالوكيل مشاجرة في خريبة السوق بالعاصمة عمّان وأنباء عن إصابات حرجة

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس منخفضان جويان يؤثران على الاردن

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل الامن العام : العثور على جثة متفحمة أسفل جسر عبدون

ي

عربي ودولي الأمن الأمريكي يحدد هوية الرجل الذي حاول اقتحام مجمع ترامب في مارالاغو



 






الأكثر مشاهدة