المياه توضح أنها ما زالت تستكمل إجراءات الغلق المالي للناقل الوطني

الوكيل الإخباري- أ كدت وزارة المياه والري أنها ما زالت تجري مفاوضات مع المعنيين لاستكمال الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني التي من المتوقع استكمالها في وقت قريب .





وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إنه بعد الانتهاء من الغلق المالي سيتم المباشرة بأعمال تنفيذ مشروع الناقل الوطني.





