الإثنين 2026-03-02 01:37 م

المياه توضح أنها ما زالت تستكمل إجراءات الغلق المالي للناقل الوطني
 
الإثنين، 02-03-2026 11:45 ص
الوكيل الإخباري- أكدت وزارة المياه والري أنها ما زالت تجري مفاوضات مع المعنيين لاستكمال الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني التي من المتوقع استكمالها في وقت قريب . اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إنه بعد الانتهاء من الغلق المالي سيتم المباشرة بأعمال تنفيذ مشروع الناقل الوطني.
 
 


