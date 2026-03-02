المياه توضح أنها ما زالت تستكمل إجراءات الغلق المالي للناقل الوطني

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إنه بعد الانتهاء من الغلق المالي سيتم المباشرة بأعمال تنفيذ مشروع الناقل الوطني.
