المياه توضح حول منح رخص حفر الآبار

وأكدت الوزارة أن منح الرخصة يتم بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة، وذلك وفق الأسس الناظمة لحفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن.
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