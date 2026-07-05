المياه توضح حول منح رخص حفر الآبار

الوكيل الإخباري- أوضحت وزارة المياه والري أن أسس حفر الآبار الجوفية المالحة سمحت لكل من يملك حق التصرف بوحدتين زراعيتين في وادي الأردن على الأقل، أو قطعة أرض زراعية واحدة يبلغ معدل مساحتها (50) دونماً فأكثر، بالحصول على رخصة حفر بئر جوفية مالحة.

اضافة اعلان