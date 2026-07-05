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المياه توضح حول منح رخص حفر الآبار

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أرشيفية
 
الأحد، 05-07-2026 05:36 م

الوكيل الإخباري- أوضحت وزارة المياه والري أن أسس حفر الآبار الجوفية المالحة سمحت لكل من يملك حق التصرف بوحدتين زراعيتين في وادي الأردن على الأقل، أو قطعة أرض زراعية واحدة يبلغ معدل مساحتها (50) دونماً فأكثر، بالحصول على رخصة حفر بئر جوفية مالحة.

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وأكدت الوزارة أن منح الرخصة يتم بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة، وذلك وفق الأسس الناظمة لحفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن.

 
 


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