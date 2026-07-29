"المياه" توقع اتفاقية لتوسعة محطة السمرا بتكلفة 28 مليون دولار

الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأربعاء، مع الشركة المشغلة لمشروع محطة السمرا، اتفاقية مشروع التوسعة الإضافية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي، لتعزيز الأمن المائي في الأردن وتوسيع قدرات المملكة على إعادة استخدام المياه المعالجة.

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