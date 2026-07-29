الأربعاء 2026-07-29 04:18 م

"المياه" توقع اتفاقية لتوسعة محطة السمرا بتكلفة 28 مليون دولار

وزارة المياه والري
وزارة المياه
 
الأربعاء، 29-07-2026 03:39 م

الوكيل الإخباري-   وقع وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأربعاء، مع الشركة المشغلة لمشروع محطة السمرا، اتفاقية مشروع التوسعة الإضافية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي، لتعزيز الأمن المائي في الأردن وتوسيع قدرات المملكة على إعادة استخدام المياه المعالجة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لوزارة المياه، بين أبو السعود، بحضور أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة، وممثلين عن سفارة الولايات المتحدة في عمان، أن المشروع يأتي بدعم من الحكومة الأميركية بقيمة 28 مليون دولار، بهدف تحسين كفاءة أداء محطة السمرا وزيادة طاقتها الاستيعابية، لمواكبة الارتفاع المتزايد في كميات مياه الصرف الصحي المتدفقة من حوض "عمان - الزرقاء".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية عاجل المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

ب

أخبار الشركات منصّة زين للإبداع تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) بالتعاون مع (Replit)

ب

أخبار محلية وزير الزراعة يلتقي أعضاء نقابة أصحاب المعاصر لبحث قضايا قطاع الزيتون

انسكاب ديزل على طريق البحر الميت يتسبب بحوادث متتالية لأكثر من 15 مركبة - فيديو

خاص بالوكيل انسكاب ديزل على طريق البحر الميت يتسبب بحوادث متتالية لأكثر من 15 مركبة - فيديو

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وزارة المياه والري

أخبار محلية "المياه" توقع اتفاقية لتوسعة محطة السمرا بتكلفة 28 مليون دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترمب: سنشن ضربات قوية ضد إيران

زلزال تحكيمي بعد المونديال .. مجلس الفيفا يعترف بخطأ طرد إيمبولو أمام الأرجنتين

ترند زلزال تحكيمي بعد المونديال .. مجلس الفيفا يعترف بخطأ طرد إيمبولو أمام الأرجنتين



 
 






الأكثر مشاهدة

 