"المياه" توقع اتفاقية لتوسعة محطة السمرا بتكلفة 28 مليون دولار

وبحسب بيان لوزارة المياه، بين أبو السعود، بحضور أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة، وممثلين عن سفارة الولايات المتحدة في عمان، أن المشروع يأتي بدعم من الحكومة الأميركية بقيمة 28 مليون دولار، بهدف تحسين كفاءة أداء محطة السمرا وزيادة طاقتها الاستيعابية، لمواكبة الارتفاع المتزايد في كميات مياه الصرف الصحي المتدفقة من حوض "عمان - الزرقاء".
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