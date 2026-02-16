المياه: توقيع عقد إدارة شركة مياه اليرموك لتحسين خدمات المياه في محافظات الشمال

02:11 م

الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود عقد سلطة المياه/إدارة شركة مياه اليرموك مع شركة فيوليا العالمية بالشراكة مع شركة مياه اليرموك، اليوم الاثنين 16/2/2026، بحضور رئيس هيئة مديري شركة مياه اليرموك أسامة المحيسن، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة، وعدد من مسؤولي قطاع المياه، الممول من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الشمال ورفع جودتها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة عامين إضافيين. اضافة اعلان





وبين الوزير أن جهود وزارة المياه والري/سلطة المياه متواصلة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 ورؤية التحديث الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في محافظات الشمال، وتطوير الخدمات ورفع كفاءة التزويد المائي والحد من الفاقد المائي وخفض كلف الطاقة وتعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءة إدارة قطاع المياه وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يجسد العقد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الأردن لتقديم تحسينات ملموسة في خدمات المياه، مما يعزز المصالح المتبادلة.



وأضاف المهندس أبو السعود أن المواطنين سيلمسون نقلة نوعية في جودة الخدمة وتعزيز أداء شركة مياه اليرموك واستقرارها المالي بالشراكة مع شركة فيوليا العالمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحقيق سرعة الاستجابة، مبيناً أن عقد الإدارة يشمل الإشراف على عمليات التشغيل والصيانة في شركة مياه اليرموك، وتطبيق نموذج إداري قائم على قياس ومتابعة مؤشرات الأداء، متضمناً أهدافاً واضحة ومسؤوليات محددة. كما سيعمل على تعزيز الأنظمة الداخلية، وتطوير الحوكمة والرقابة، ودعم تنمية الكوادر لضمان تحقيق تحسينات مستدامة طوال فترة تنفيذ العقد.



كما يهدف العقد إلى تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق، التي تقع ضمن نطاق خدمة شركة مياه اليرموك.



وثمن وزير المياه والري دعم الدول الصديقة والمانحين، خاصة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، على الدعم المقدم لقطاع المياه، والذي سيسهم في مواجهة مختلف التحديات وتحسين مستوى الخدمة، معرباً عن شكره لشركة فيوليا، مؤكداً أن الخطوات التحضيرية استُكملت لضمان جاهزية مياه اليرموك قبل المباشرة بتنفيذ العقد مطلع نيسان القادم.



فيليب بوردو، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة فيوليا، أعرب عن تقدير الشركة للشراكة مع وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك، مؤكداً التزام فيوليا بدعم تحسين الأداء التشغيلي وجودة الخدمات، والمساهمة في استدامة قطاع المياه في الأردن.



المهندس أحمد العواملة، مدير وحدة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدم عرضاً موجزاً أوضح من خلاله الملامح العامة لعقد الإدارة، واستعرض خلفية العقد ومسار تطويره وأهدافه الرئيسية والخدمات المزمع تقديمها وإطار الشراكة والحوكمة ومؤشرات قياس الأداء والمخرجات المتوقعة وآليات التنفيذ والمتابعة، بما يضمن وضوح التفاصيل الأساسية أمام جميع الشركاء المعنيين.



