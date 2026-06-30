الثلاثاء 2026-06-30 02:18 م

المياه: حفر بئر جديد في عين الباشا لتعزيز التزويد المائي

تفقد الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن مياهنا المهندس محمد الخرابشة يرافقه مساعد الرئيس التنفيذي للبلقاء المهندس طعمة طاشمان ومدير مياه عين الباشا المهندس عيد السمردلي سير العمل في حفر بئر جديد لتأمي
ارشيفية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 12:42 م

الوكيل الإخباري-   تفقد الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن  مياهنا المهندس محمد الخرابشة يرافقه مساعد الرئيس التنفيذي للبلقاء المهندس طعمة طاشمان ومدير مياه عين الباشا المهندس عيد السمردلي سير العمل في حفر بئر جديد لتأمين مصادر مائية جديدة لتعزيز التزويد المائي في محافظة البلقاء / عين الباشا وتحسين موثوقية التزويد المائي في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في محافظة البلقاء.

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وبين الرئيس التنفيذي خلال الجولة التي شملت مناطق في عين الباشا للوقوف على تجهيز و حفر بئر البقعة 4 ضمن جهود سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا لمعالجة التحديات الناتجة عن ازدياد الطلب على المياه في منطقة عين الباشا وتعزيز قدرة شركة مياهنا على توفير مياه منتظمة وموثوقة لسكان المنطقة.


واطلع خلال الجولة التي شملت زيارة 4 محطات لضخ المياه وجاهزيتها على سير اعمال تحسين كفاءة التزويد وصيانة الشبكة في عدد من المناطق موعزا بضرورة تكثيف جهود الطواقم الفنية لتلبية احتياجات الاخوة المواطنين وتقليص سرعة الاستجابة للاعطال والشكاوي الخاصة بكسور الشبكات والتأكد من معالجتها وتكثيف عمليات المتابعة لادوار المياه في مختلف مناطق عين الباشا لضمان برنامج تزويد مائي منتظم ومستقر، مشيدا بالجهود التي تبذلها طواقم إدارة مياه عين الباشا في متابعة ومعالجة جميع ملاحظات المياه و الصرف الصحي أولا بأول . 


وبين الخرابشة خلال جولتة على عدد من احياء ومناطق عين الباشا للاطلاع عن كثب على الواقع المائي اللواء ان الواقع المائي جيد ، واستمع من مدير الادارة والمعنيين خلال لقائه بعدد من العاملين الى ابرز المعيقات التي تواجه التزويد المائي وخاصة الاعتداءات على المحابس ومحاولة تحويل دور المياه عن مناطق الى مناطق أخرى  حيث شدد الرئيس التنفيذي على ضرورة التنسيق الفوري مع الحاكم الإداري والجهات المعنية في محاسبة كل من يحاول العبث بالمحابس او نظام الدور ومتابعة الموزعين في المناطق بشكل جيد .

 
 


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