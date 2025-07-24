المياه : حملة تضبط اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في الذهيبة الشرقية

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المتابعة و المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة وإزالة الاعتداءات وتصويب الوضع وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الاجراءات بالخصوص ليتم احالتها للجهات المختصة.
واشادت الوزارة/ سلطة المياه واجهزتها بالتعاون والاسناد الكبير من لدن مديرية الامن العام وتشكيلاتها لانفاذ القانون وحماية الحقوق المائية للمواطنين .
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