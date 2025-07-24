الخميس 2025-07-24 02:42 م
 

المياه : حملة تضبط اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في الذهيبة الشرقية

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 24-07-2025 12:42 م

الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة المياه والري -  سلطة المياه  - وحدة الرقابة الداخلية الأربعاء 23 تموز 2025  بالتعاون مع شركة مياه الأردن -مياهنا و مديرية الأمن العام نفذت حملة أمنية لإزالة الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في منطقة الذهيبة في لواء الموقر جنوب العاصمة عمان و تم ضبط عدد من الاعتداءات على شبكات المياه المستخدمة بطريقة غير مشروعة و قامت فرق الصيانة المختصة بفصل الخطوط من مصدرها حسب الأصول و تم اعداد الضبوطات اللازمة .

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وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المتابعة و المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة وإزالة الاعتداءات وتصويب الوضع  وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الاجراءات بالخصوص ليتم احالتها للجهات المختصة.


واشادت الوزارة/ سلطة المياه واجهزتها بالتعاون والاسناد الكبير من لدن مديرية الامن العام وتشكيلاتها لانفاذ القانون وحماية الحقوق المائية للمواطنين .

 
 
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