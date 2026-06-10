الأربعاء 2026-06-10 12:33 م

المياه: حملة تواصل ضبط مرشات مياه في القطرانة

المياه : حملة تواصل ضبط مرشات مياه في القطرانة
المياه: حملة تواصل ضبط مرشات مياه في القطرانة
 
الأربعاء، 10-06-2026 11:46 ص
الوكيل الإخباري- كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية أنها واصلت تنفيذ حملتها على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة بمرافقة شركة مياه العقبة و مديرية الأمن العام / مركز أمن القطرانة أمس الثلاثاء  لإزالة الاعتداءات المتكررة على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين لستخدامها لتزويد مرشات لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي عمان – العقبة  الرئيسي حيث تم ضبط  خزانات و مرشات و اعتداء على خطوط المياه على جانب الطريق وإزالتها . اضافة اعلان


وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة حيث شرعت الكوادر الفنية بإزالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط مياه بأقطار مختلفة وفصل الخطوط وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة  لاتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 


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