المياه : حملة تواصل ضبط مرشات مياه في القطرانة

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة حيث شرعت الكوادر الفنية بإزالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط مياه بأقطار مختلفة وفصل الخطوط وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية .
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