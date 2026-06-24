المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل بالتنسيق مع مديرية الامن العام و الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حملة جديدة في منطقة بشرى / اربد ومنطقة منجا/ جبيل جنوب عمان بهدف وقف التعدي على خطوط المياه وبيع المياه غير الصالحة للشرب وتعبئة الصهاريج المخالفة .

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