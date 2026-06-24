المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

وبالتفاصيل فقد تم ضبط تعبئة مياه غير صالحة للشرب من صهريج في صهريج مخصص لمياه الشرب في منطقة بشرى / اربد من مصدر مائي غير صالح لتعبئة صهاريج مياه حيث تم إزالة الاعتداء ومصادرة المضخة والبرابيش واعداد الضبوطات الخاصة ، وكذلك تم ضبط مزرعة في جنوب عمان منطقة منجا / جبيل تقوم ببيع مياه لمزارع (15) مزرعة من بئر مخالف صهاريج وتمديد خطوط وتركيب عدادات حيث تم إزالة وفصل الاعتداءات وتصويب الوضع واعداد المضبوطات الخاصة لإحالة الامر للقضاء .
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