الأحد 2026-05-03 03:25 م

المياه: ردم بئر مخالف في خان الزبيب وضبط وازالة اعتداءات على خطوط المياه في الرصيفة

نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية حملات لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة خان الزبيب / محافظة العاصمة ومنطقة الرصيفة / محافظة الزرقاء بمشاركة مدي
جانب من المضبوطات
 
الأحد، 03-05-2026 01:38 م
الوكيل الإخباري-   نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية حملات لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة خان الزبيب / محافظة العاصمة ومنطقة الرصيفة / محافظة الزرقاء بمشاركة مديرية الأحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية / سلطة المياه بالتنسيق مع وزارة الداخلية ترافقها قوات أمنية من الأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة حيث تم ردم بئر مخالف في منطقة خان الزبيب في جنوب عمّان بالتنسيق مع مركز أمن الجيزة، وقامت الكوادر الفنية باستكمال الأعمال وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.اضافة اعلان


وفي الرصيفة وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة أمنية في الرصيفة بالتعاون مع مياه الرصيفة ومديرية خدمات الزبائن - شركة مياه الأردن مياهنا الأحد بالتنسيق مع مركز أمن الرشيد لإزالة اعتداءات على خطوط المياه وسحبها لتزويد عقارات مخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.

وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة إن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة .
 
 


