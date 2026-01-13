المياه: سد الوالة يشارف على الامتلاء

ودعت السلطة المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل السد إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة و الالتزام بتعليمات الجهات المختصة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يقرر تأخير الدوام حتى الـ 10 صباحا في الكرك والطفيلة ومعان
-
"تنظيم الطاقة" تواصل متابعتها لضمان استدامة التزويد
-
محافظ جرش يطلع على إجراءات مواجهة ارتفاع منسوب مياه السيل
-
بلدية جرش تغلق الطريق بين النبي هود وجبل العتمات مؤقتا
-
أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية
-
الأردن: جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما منذ سنوات بقرار قضائي
-
إنقاذ سياح أجانب من قبل مواطنين في مأدبا - فيديو
-
الأمن العام: إعادة فتح الطريق الصحراوي وبالاتجاهيين