المياه: سد الوالة يشارف على الامتلاء

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن مساء الثلاثاء ، إن كميات كبيرة من المياه تتدفق إلى سد الوالة في محافظة مأدبا حيث يتوقع امتلاء السد بكامل سعته التخزينية البالغة 25 مليون متر مكعب وفيضانه خلال الساعات القادمة.

