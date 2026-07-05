المياه: ضبط اعتداءات جديدة في عين الباشا لبيع صهاريج

وشددت الوزارة/ سلطة المياه بالتعاون مع الجهات التنفيذية انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.
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