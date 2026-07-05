المياه: ضبط اعتداءات جديدة في عين الباشا لبيع صهاريج

الوكيل الإخباري- أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه اليوم الاحد 5/7/2026 بالتنسيق مع مديرية الاحواض المائية ومديرية مياه عين الباشا ومديرية الامن العام عن ضبط اعتداءات عدة منازل تقوم بسحب خطوط مياه لتعبئة مياه صهاريج حيث تم إزالة الاعتداءات وفصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة ليتم استكمال الإجراءات القانونية .

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