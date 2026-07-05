الأحد 2026-07-05 05:34 م

المياه: ضبط اعتداءات جديدة في عين الباشا لبيع صهاريج

أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه اليوم الاحد 5/7/2026 بالتنسيق مع مديرية الاحواض المائية ومديرية مياه عين الباشا ومديرية الامن العام عن ضبط اعتداءات عدة منازل تقوم
جانب من المضبوطات
 
الأحد، 05-07-2026 03:40 م

الوكيل الإخباري-   أسفرت حملة  نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه اليوم الاحد 5/7/2026 بالتنسيق مع مديرية الاحواض المائية ومديرية مياه عين الباشا ومديرية الامن العام عن ضبط اعتداءات عدة منازل تقوم بسحب خطوط مياه لتعبئة مياه صهاريج حيث تم إزالة الاعتداءات وفصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة ليتم استكمال الإجراءات القانونية  . 

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وشددت الوزارة/ سلطة المياه بالتعاون مع الجهات التنفيذية انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.

 
 


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