المياه: ضبط اعتداءات جديدة في مرج الحمام ووادي شعيب

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام و الادارة الملكية لحماية البيئة حملة جديدة في منطقة مرج الحمام ووادي شعيب بهدف وقف التعدي على خطوط ومصادر المياه وتعبئة المياه غير الصالحة للشرب من مصادر ملوثة وتعبئة الصهاريج المخالفة حيث تم ازالة كافة الخطوط والمضخات والبرابيش من الموقع ومصادرتها .

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