المياه: ضبط اعتداءات جديدة في مرج الحمام ووادي شعيب

وبالتفاصيل فقد تم ضبط اعتداء على 3 خطوط رئيسية في منطقة مرج الحمام تزود مجمع تجاري ومجمع سكني وعدد من المنازل بطريقة مخالفة ، وضبط اعتداء على نبعة وادي شعيب لتعبئة برك وصهاريج بمياه غير صالحة حيث تم فصل الاعتداءات وتصويب الوضع واعداد المضبوطات الخاصة لإحالة الامر للقضاء .
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