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المياه: ضبط اعتداءات جديدة في مرج الحمام ووادي شعيب

نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام و الادارة الملكية لحماية البيئة حملة جديدة في منطقة م
المياه: ضبط اعتداءات جديدة في مرج الحمام ووادي شعيب
 
الإثنين، 29-06-2026 12:12 م

الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام و الادارة الملكية لحماية البيئة حملة جديدة  في منطقة مرج الحمام ووادي شعيب بهدف وقف التعدي على خطوط ومصادر المياه وتعبئة المياه غير الصالحة للشرب من مصادر ملوثة وتعبئة الصهاريج المخالفة حيث تم ازالة كافة الخطوط والمضخات والبرابيش من الموقع ومصادرتها . 

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وبالتفاصيل فقد تم ضبط اعتداء على 3 خطوط رئيسية في منطقة مرج الحمام تزود مجمع تجاري ومجمع سكني وعدد من المنازل بطريقة مخالفة ، وضبط اعتداء على نبعة وادي شعيب لتعبئة برك وصهاريج بمياه غير صالحة  حيث تم فصل الاعتداءات وتصويب الوضع واعداد المضبوطات الخاصة لإحالة الامر للقضاء .

 
 


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