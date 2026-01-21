المياه: ضبط اعتداءات على خطوط المياه وبيع صهاريج مخالفة

وفي عين الباشا، كذلك تم ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية عدد 2 لتجميع مياه ينابيع مخالفة وبيعها بواسطة الصهاريج للمواطنين، وضبط 3 اعتداءات في العاصمة عمّان لتزويد عمارة ومنازل بشكل مخالف، وضبط بيع تنكات صهاريج مخالفة في إربد/ إيدون، حيث تم إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات وتحرير المخالفات، وسيتم احتساب الكميات وتغريم المخالفين بأثمان المياه.
وأهابت الوزارة/ سلطة المياه أنها ستواصل حملتها التفتيشية في جميع مناطق المملكة لضبط الاعتداءات، داعية الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والإبلاغ عن أي اعتداءات، لضمان وصول المياه إلى المواطنين بعدالة، مثمّنة استجابة شرائح واسعة من المجتمع الأردني مع حملة الوزارة/ سلطة المياه.
وتناشد الوزارة/ سلطة المياه الجميع التعاون معها والتكاتف في مثل هذه الظروف المائية، لتتمكن من الوفاء بواجباتها، متمنية على الجميع الإبلاغ عن أي اعتداءات أو استخدامات غير مشروعة عبر مركز الشكاوى الموحد 117116، وعبر كافة الوسائل المتاحة.
