المياه: ضبط اعتداءات على خطوط المياه وبيع صهاريج مخالفة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية، وبالتعاون مع شركة مياه الأردن – مياهنا، وشركة مياه اليرموك، وضمن حملتها المتواصلة لإحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، نفّذت خلال الفترة 17–21/1/2026، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، حملات في الزرقاء – الضليل بالتعاون مع مياهنا – الزرقاء، لضبط الاعتداءات على أحد الخطوط الرئيسية الناقلة (الحلابات) قطر 300 ملم، تمثّلت بسحب خطوط مياه لتزويد منازل وعقارات مخالفة.





وفي عين الباشا، كذلك تم ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية عدد 2 لتجميع مياه ينابيع مخالفة وبيعها بواسطة الصهاريج للمواطنين، وضبط 3 اعتداءات في العاصمة عمّان لتزويد عمارة ومنازل بشكل مخالف، وضبط بيع تنكات صهاريج مخالفة في إربد/ إيدون، حيث تم إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات وتحرير المخالفات، وسيتم احتساب الكميات وتغريم المخالفين بأثمان المياه.



وأهابت الوزارة/ سلطة المياه أنها ستواصل حملتها التفتيشية في جميع مناطق المملكة لضبط الاعتداءات، داعية الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والإبلاغ عن أي اعتداءات، لضمان وصول المياه إلى المواطنين بعدالة، مثمّنة استجابة شرائح واسعة من المجتمع الأردني مع حملة الوزارة/ سلطة المياه.



وتناشد الوزارة/ سلطة المياه الجميع التعاون معها والتكاتف في مثل هذه الظروف المائية، لتتمكن من الوفاء بواجباتها، متمنية على الجميع الإبلاغ عن أي اعتداءات أو استخدامات غير مشروعة عبر مركز الشكاوى الموحد 117116، وعبر كافة الوسائل المتاحة.

