المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الشونة الجنوبية

حيث تمت الحملة برئاسة مدير مركز امن الشونة الجنوبية ومجموعات المركز الأمني محطات أمنية عدد 2 ومجموعات البحث الجنائي والامن الوقائي وسيارات جواد وفصيل الرد السريع حيث تم ضبط وإزالة اعتداءات على أراضي منطقة الرامة وضبط و فصل الاعتداءات على الخطوط على خطوط المياه واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين مؤكدة ان الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق ، مثمنة تعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.
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