 
الثلاثاء 2024-10-29 01:13 م
 

المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الشونة الجنوبية

وزارة المياه
وزارة المياه
الثلاثاء، 29-10-2024 12:58 م

الوكيل الإخباري-    واصلت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية حملتها في منطقة الشونة الجنوبية بمشاركة مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية ومياه الشونة الجنوبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام -مركز امن الشونة وقوات الدرك تمكنت من خلالها ضبط اعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمناطق الشونة الجنوبية تمثلت بسحب خطوط لسحب المياه بطريقة مخالفة وتزويد مزارع وتعبئة برك بطريقة غير قانونية تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.

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حيث تمت الحملة برئاسة مدير مركز امن الشونة الجنوبية ومجموعات المركز الأمني محطات أمنية عدد 2 ومجموعات البحث الجنائي والامن الوقائي وسيارات جواد وفصيل الرد السريع حيث تم ضبط وإزالة اعتداءات على أراضي منطقة الرامة وضبط و فصل الاعتداءات على الخطوط على خطوط المياه واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين مؤكدة ان الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق ، مثمنة تعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.

 
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