المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الشونة الجنوبية

الوكيل الإخباري- واصلت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية حملتها في منطقة الشونة الجنوبية بمشاركة مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية ومياه الشونة الجنوبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام -مركز امن الشونة وقوات الدرك تمكنت من خلالها ضبط اعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمناطق الشونة الجنوبية تمثلت بسحب خطوط لسحب المياه بطريقة مخالفة وتزويد مزارع وتعبئة برك بطريقة غير قانونية تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.

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