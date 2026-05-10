المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في البحر الميت

جانب من الاعتداءات
 
الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية اثناء حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع شركة مياهنا ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الأمن العام حملة لضبط وازالة اعتداءات على خط ناقل رئيسي في منطقة المغطس المزود لأحد محطات الضخ للعاصمة عمّان بمياه الشرب في منطقة المغطس طريق البحر الميت تمثلت بسحب خط قطر 1000 ملم لسحب المياه بطريقة مخالفة.اضافة اعلان


وقامت الكوادر الفنية بإزالة الاعتداءت وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.
 
 


