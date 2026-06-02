المياه : ضبط اعتداءات على خط ناقل في الجيزة وتمديد مياه لمنازل مخالفة في الرصيفة

وفي سياق أخر واثناء عمليات المسح الدورية التي تجريها طواقم الرقابة الداخلية مع شركة مياه الأردن (مياهنا ) وكوادر سلطة المياه في منطقة الرصيفة وبالتنسيق مع مدعي عام الرصيفة تم ضبط اعتداء على خط رئيسي وتمديد مياه لعقارات مخالفة (عدة منازل ) وإعداد الضبط بالواقعة و ستستكمل الإجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة وتقدير أثمان وكميات المياه المعتدى عليها .
-
أخبار متعلقة
-
وزير العدل يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة
-
ستاد رين الفرنسي يوجه رسالة خاصة إلى التعمري
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في مدينة الحسن الصناعية في إربد
-
الزميل محمد المدفعي ينضم لـ"ميلودي الأردن"
-
"الأشغال" تبدأ صيانة طريق المطار ليلاً اعتباراً من الأربعاء
-
استئصال ورم سرطاني باستخدام تقنية التجميد الجراحي في الخدمات الطبية
-
اعلان قائمة النشامى لنهائيات كأس العالم 2026 - فيديو
-
النزاهة تُطلق حملة تعريفية باستراتيجية النزاهة الوطنية الجديدة