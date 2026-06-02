الثلاثاء 2026-06-02 02:25 م

المياه : ضبط اعتداءات على خط ناقل في الجيزة وتمديد مياه لمنازل مخالفة في الرصيفة

الثلاثاء، 02-06-2026 12:38 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه أن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وبالتعاون مع شركة مياه الأردن مياهنا والاحواض المائية والمشاغل المركزية وبمرافقة أمنية من مرتبات الأمن العام -مركز أمن بادية الجيزة وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت حفارة مخالفة في مناطق جنوب العاصمة عمان الجيزة حيث تم إعداد الضبوطات واتخاذ الإجراء القانوني. اضافة اعلان


وفي سياق أخر واثناء عمليات المسح الدورية التي تجريها طواقم الرقابة الداخلية مع شركة مياه الأردن (مياهنا ) وكوادر سلطة المياه في منطقة الرصيفة وبالتنسيق مع مدعي عام الرصيفة تم ضبط اعتداء على خط رئيسي وتمديد مياه لعقارات مخالفة (عدة منازل )  وإعداد الضبط بالواقعة و ستستكمل الإجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة وتقدير أثمان وكميات المياه المعتدى عليها .
 
 


