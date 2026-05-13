المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في الجيزة وعمارة في صويلح

10:10 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه أن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وبالتعاون مع شركة مياه الأردن مياهنا والأحواض المائية والمشاغل المركزية وبمرافقة أمنية من مرتبات الأمن العام -مركز أمن الجيزة وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت اعتداءات جديدة في مناطق جنوب العاصمة عمان الجيزة تتمثل بالاعتداء على خط ناقل رئيسي قطر 600 ملم يغذي منطقة الجيزة حيث تم فصل الاعتداء وإعداد الضبوطات وإحالة القضية للجهات المختصة. اضافة اعلان





وفي سياق آخر وأثناء عمليات المسح الدورية التي تجريها طواقم الرقابة الداخلية مع شركة مياه الأردن (مياهنا ) وكوادر سلطة المياه تم ضبط عمارة في منطقة صويلح تقوم بتجميع مياه نبعة غير صالحة للشرب داخل خزان كبير وبيعها بطريقة مخالفة حيث تم مصادرة المضخة وإعداد الضبط بالواقعة و ستستكمل الإجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة وتقدير أثمان وكميات المياه المعتدى عليها .





